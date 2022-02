L’ingresso di Delia Duran nella casa del Grande Fratello Vip ha modificato tutte le dinamiche del gioco. Alcuni concorrenti hanno stabilito un certo feeling con lei, mentre altri non sono ancora entusiasti di averla con loro. Nelle ultime ore, la modella venezuelana ha dovuto affrontare un momento difficile che ha fatto preoccupare i suoi compagni di avventura.

Durante la doccia, si è accovacciata su sé stessa mostrando segnali di disagio. Manila Nazzaro è subito intervenuta in suo aiuto, mentre Barù l’ha completamente ignorata.

GF Vip, Delia Duran si sente male durante la doccia

Delia Duran ha avuto un malore nella casa del GF Vip. Durante la consueta doccia quotidiana, non è riuscita più a rimanere in piedi ed è stata costretta ad accovacciarsi su se stessa. Si è portata le mani al viso, cercando di concentrarsi sul getto caldo dell’acqua. Dopo qualche secondo, i suoi compagni di avventura si sono accorti della situazione.

Manila Nazzaro le ha chiesto immediatamente quale fosse il problema e, una volta capito che il malore probabilmente era legato a un calo di pressione, le ha preparato un bicchiere con acqua e zucchero.

Manila è stata molto premurosa nei suoi confronti, al contrario di Barù che ha completamente ignorato la cosa.

Barù non soccorre Delia Duran

Durante l’accaduto, Barù stava facendo la doccia con Delia Duran. Il concorrente, però, nonostante fosse accanto a lei, non è corso in suoi aiuto. Al contrario, ha fatto finta che non stesse succedendo niente di grave.

Questo comportamento non è piaciuto affatto al pubblico a casa perché ha messo in luce un aspetto inconsueto del carattere di Barù. È evidente che tra i due concorrenti non corra buon sangue, ma ignorare un malore sembra fuori luogo anche per una situazione di questo tipo.

Come evolverà il loro rapporto? Per scoprirlo non bisognerà fare altro che seguire i prossimi sviluppi.