Il televoto della puntata del Grande Fratello Vip 6 in onda lunedì 7 febbraio vede sfidarsi Delia Duran, Manila Nazzaro, Katia Ricciarelli e Davide Silvestri. Il pubblico deve scegliere chi vuole come primo finalista di quest’anno. Al contrario di venerdì, quando Alfonso Signorini non rivelò la reale natura del televoto, stavolta i concorrenti sono consapevoli della posta in gioco.

Di seguito i risultati dei sondaggi per il televoto del 7 febbraio: ecco chi è il concorrente più votato dagli spettatori da casa per l’approdo diretto alla finalissima del GF Vip 6, in programma il prossimo 14 marzo.

Grande Fratello Vip 6, il più votato del 7 febbraio: i risultati dei sondaggi

Dopo aver vinto a sorpresa il televoto contro Soleil Sorge, Delia Duran si conferma al primo posto anche nell’ennesima votazione che la vede come protagonista. Come anticipato, in palio c’è un posto nella finale del Grande Fratello Vip 6, e la conseguente immunità da tutte le prossime nomination.

Ecco nel dettaglio le percentuali dei sondaggi pubblicati su Forumfree e RealityHouse:

Forumfree

Delia Duran: 46,49%

Davide Silvestri: 38,76%

Manila Nazzaro: 9,94%

Katia Ricciarelli: 4,82%

RealityHouse

Delia Duran: 51%

Davide Silvestri: 34%

Manila Nazzaro: 12%

Katia Ricciarelli: 3%

Nota: le percentuali dei sondaggi sono aggiornate alla mattina della giornata di martedì 1° febbraio.

La moglie di Alex Belli appare in netto vantaggio rispetto agli altri tre concorrenti in nomination con lei. L’unico che potrebbe ostacolare la sua corsa alla finale del GF Vip è Davide Silvestri, le cui percentuali sono sì più basse rispetto a quelle raggiunte dalla modella venezuelana, ma lasciano uno spiraglio aperto a una possibile rimonta. D’altronde manca ancora tanto alla chiusura del televoto, prevista per lunedì prossimo: questa settimana infatti il Grande Fratello non andrà in onda come di consueto al venerdì per non scontrarsi con la quarta serata di Sanremo 2022.

Dunque tutto può ancora succedere. Una piccola anticipazione, tra virgolette, di quello che potrà essere il mood della settimana ce l’ha regalata Delia stanotte, quando a Manila Nazzaro ha confessato la volontà di abbandonare il reality show perché non vuole togliere a lei, Katia e Davide la possibilità di approdare in finale. La Duran lascerà davvero il game con un colpo di scena degno di suo marito?

Una cosa comunque sembra certa: Manila da una parte e Katia dall’altra hanno zero possibilità di vincere il televoto. Le percentuali di queste prime ore suonano come una condanna per entrambe, oltre a essere un campanello d’allarme anche per il futuro, quando si troveranno in nomination non per un posto in finale ma per salvarsi dall’eliminazione.

