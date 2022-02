Al termine della diretta del 31 gennaio del Grande Fratello Vip, i concorrenti hanno appreso un comunicato letto da Alfonso Signorini. Il conduttore ha informato i vipponi che gli autori del reality show avevano preso una decisione piuttosto ferrea a causa della loro condotta poco edificante in casa. Scopriamo, dunque, quale punizione è stata inflitta ai concorrenti di questa edizione del reality show.

Le regole infrante dai concorrenti del GF Vip

I vip che abitano la casa più spiata d’Italia hanno ricevuto spesso dei richiami in queste settimane per aver infranto alcune norme previste dal regolamento del GF Vip. Gli autori hanno provato a sollecitare verbalmente i protagonisti ad essere un po’ più attenti e ligi, tuttavia, i risultati sperati non sono stati ottenuti. Per tale ragione, la produzione ha deciso di intervenire con un provvedimento piuttosto severo, che Alfonso Signorini ha comunicato a tutti i partecipanti del reality show. Il conduttore ha esordito dicendo:

“Ho cercato in tutti i modi di far cambiare idea al Grande Fratello, però, leggendo questo comunicato, credo proprio che abbiano ragione”.

All’interno di tale comunicato, la produzione ha voluto elencare ai concorrenti tutte le regole che sono state arbitrariamente infrante da alcuni partecipanti. Tra di esse c’è il fatto che alcuni vip hanno fumato in aree vietate, o hanno ignorato gli inviti degli autori a recarsi in confessionale o ad indossare correttamente i microfoni. Chiaramente, i colpevoli di questi gesti sono solamente alcuni, tuttavia, il provvedimento ha coinvolto tutti.

La punizione inflitta dagli autori ai concorrenti

Il conduttore ha spiegato:

“Sono mancanze di rispetto, il limite è stato superato da voi troppe volte. Per queste ragioni, il vostro budget settimanale verrà decurtato del 50%”

Questo è il provvedimento più severo apportato fino a questo momento, pertanto, il malcontento tra i vari protagonisti è stato tangibile. Katia Ricciarelli ha applaudito, trovandosi d’accordo con la decisione degli autori. Manila Nazzaro, invece, si è portata le mani alla testa in segno di disperazione, mentre Miriana Trevisan ha manifestato un’espressione alquanto dissenziente. Ad ogni modo, il disappunto a poco servirà, in quanto per questa settimana tutti i vip ancora in gara si troveranno a dover dimezzare le loro spese. Tale situazione, chiaramente, solleverà di certo delle dinamiche interessanti. (Clicca qui per il video)