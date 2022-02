Soleil Sorge ha concluso la diretta di ieri del Grande Fratello Vip 6 letteralmente distrutta. L’emorragia di consensi che ha coinvolto l’influencer non accenna a placarsi e ieri ha visto negli occhi la sua più grande paura all’interno dello show di Canale 5: vedere Delia Duran trionfare su di lei.

Il pubblico ha elargito consensi soverchianti verso la rivale in amore, distruggendo così le ultime certezze della ragazza dentro la casa. La moglie di Alex Belli ha guadagnato il 52% dei consensi, mentre lei si è fermata ad un misero 36%. Dopo esser stata sconfitta da Nathalie Caldonazzo e da Kabir Bedi, questa per Soleil è stata la conferma definitiva che il pubblico l’ha abbandonata.

La riflessione di Arianna David e Flavia Vento

Nel corso della trasmissione Mattino 5 condotta da Federica Panicucci stamattina grande attenzione è stata prestata a questo nuovo cambiamento di rotta del pubblico e alla disfatta di Soleil. Le due opinioniste Arianna David e Flavia Vento hanno un’idea precisa di quanto stia accadendo.

Secondo l’ex Miss Italia:

“Delia ha portato una ventata di freschezza, secondo me ha vinto perché si sono coalizzate le varie associazioni, fan club su Instagram, gliela stanno facendo pagare a Soleil”.

Ancora più chiara la showgirl:

“Sono d’accordo, Soleil per il pubblico ci ha provato con un uomo sposato, il pubblico non perdona e non dimentica, ed è stata punita per questo”.

Ma la punizione non finirà qui.

Soleil potrebbe non accedere alla Finale

Fino a questo momento si è sempre dato per scontato che l’ex di Uomini e Donne sarebbe stata una delle finaliste, perché scelta sempre come preferita del pubblico. Ma ora le cose sono cambiate.

Infatti con altissima probabilità prima finalista sarà incoronata Delia nella diretta di lunedì e se Soleil dovesse andare in nomination, i fan club si potrebbero alleare di nuovo per mandare avanti chiunque altro. Purtroppo in questo momento la ragazza non può far niente per cambiare le carte che ha in mano poiché ormai i giochi sono fatti e qualunque comportamento lei potrebbe assumere sarà recepito negativamente. Insomma, ancora una volta, pagherà lo scotto della sua presenza nel reality.

