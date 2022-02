Nella casa del Grande Fratello Vip si è verificato un fatto piuttosto increscioso che riguarda Sophie Codegoni. Nello specifico, alcuni assidui telespettatori del programma si sono resi conto che la giovane avrebbe iniziato a mangiare molto meno in questo periodo all’interno del reality show. La sua dieta, però, è considerata da molti un po’ troppo estrema, al punto che pare le stia portando anche dei disturbi di salute. Vediamo nel dettaglio cosa è emerso.

Sophie inizia a mangiare di meno al GF Vip

Il comportamento alimentare di Sophie Codegoni sta mettendo un po’ in ansia il pubblico da casa, specie i suoi fan. Tutto è nato nel momento in cui la ragazza ha raccontato a favore di telecamera alcune sue abitudini alimentari reputate da molti discutibili. In particolar modo, la protagonista avrebbe detto che, ogni tanto, segue una dieta piuttosto rigida, che la spinge a fare un solo pasto al giorno e ad escludere completamente i carboidrati.

Questo atteggiamento, però, pare stia provocando dei problemi di salute nella giovane. Alcuni utenti del web, infatti, hanno notato che la ragazza sarebbe addirittura collassata sul divano priva di forze dopo essersi nutrita piuttosto poco.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Io seriamente preoccupata per sophie la vedo grigia in viso si vede quando uno non mangia che cambia colore della pelle… qualcuno le dia una mano #jeru — Sara_M (@sara_saretta___) January 30, 2022

Fan della Codegoni in ansia, chiesto intervento della produzione

I fan che tengono più a cuore la salute della protagonista hanno addirittura richiesto un immediato intervento da parte della produzione del reality show affinché venga ristabilito l’ordine in casa. Tra i vari commenti, infatti, c’è chi ha sollevato l’accento sul fatto che Sophie sembrerebbe essere piuttosto pallida in viso ultimamente e la colpa potrebbe essere proprio della scorretta alimentazione che sta seguendo.

Ad ogni modo, dietro questo comportamento della Codegoni potrebbe essere celato un disagio dovuto ad alcune affermazioni fatte di recente. Alcuni pare abbiano fatto notare alla ragazza di essere un po’ ingrassata e questo avrebbe innescato in lei un meccanismo di difesa pericoloso. Non ci resta che attendere, dunque, per vedere se la produzione interverrà in qualche modo e che cosa succederà all’ex tronista di Uomini e Donne.

Manila prova a farla ragionare

Nel frattempo, anche Manila Nazzaro si è resa conto del difficile momento che sta vivendo la sua compagna d’avventura. Per tale ragione. la donna ha preso in disparte la giovane ed ha provato a farla ragionare. In particolar modo, le ha detto che non è normale svenire per non aver mangiato adeguatamente. La Codegoni ha provato a dare le sue motivazioni che, tuttavia, non hanno molto convinto la sua interlocutrice, tanto che Manila ha detto: “Io lo dico perché ti voglio bene“. Subito dopo queste parole, poi, la regia del reality show ha interrotto il collegamento con la zona in cui si trovavano le due protagoniste ed è passata ad inquadrare altrove.

Sophie sta mangiando pochissimo ultimamente e stanotte è anche svenuta. Manila ha cercato di farla ragionare. Spero davvero lei capisca, questi meccanismi non dipendono da lei ma deve avere qualcuno che la aiuti a scardinarli#GFvip pic.twitter.com/DgdWudlzQE — Paola. (@Iperborea_) January 29, 2022