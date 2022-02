Alessandro Basciano, dopo la discussione di ieri con Delia Duran, stamani ha chiarito per evitare conflitti inutili all’interno della casa. Ma quando racconta tutto alla sua fidanzata Sophie Codegoni, lei ha una reazione molto dura.

Alessandro chiarisce con Delia Duran

L’ex corteggiatore di Uomini e Donne ha dichiarato alla sua compagna:

“Delia mi ha chiesto scusa, io ho chiesto scusa per i miei modi e ci tiene a parlare con te”.

La ragazza appare piuttosto perplessa: “Con me?!”. Non capisce perché avrebbe qualcosa da “chiarire” con l’ex moglie di Alex Belli, così subito il fidanzato precisa che vorrebbe parlare a riguardo della scena di gelosia di sabato perché non vuole mettersi tra i due.

A quel punto l’ex tronista di Uomini e Donne esprime un rifiuto netto e categorico:

“No! Non mi piace dare adito e attenzione ad una cosa che era premeditata e creare la clip su questa cosa. Già non mi piacciono i triangoli, figurati i rombi in mezzo ad Alex, Delia, cose, anche no, anche meno!“

Ecco il video:

Perché Sophie sta alla larga da Delia?

Sophie ha una pessima considerazione del triangolo Belliful. Inoltre l’altro ieri chiacchierando con Soleil Sorge ha dichiarato su Delia:

“Secondo me sta cercando di creare scompiglio, la parte 3.0 perché ieri non è che sono deficiente, magari Ale si stava mordendo il labbro per i fatti suoi, ok. Però lei l’ho vista chiaramente che gli faceva i balli sexy, lo fissava, ma già dall’inizio. In più il pomeriggio è andata da lui a dirgli: ‘Qui può entrare chiunque ma il più figo rimani tu’. E stamattina è andata da Lulù e gli ha detto: ‘Sai, missà che Sophie è gelosa di me perché ha litigato con Ale'”.

Soleil le ha consigliato di non darle adito perché sarebbe “una trappola”. Ecco il video:

Sophie chiede a Soleil se Jessica le ha riportato dell'armadio di Delia e poi dice che sta cercando di portare a posta scompiglio

Grande Sophie🙏🏻#gfvip#solearmy#solphie pic.twitter.com/knwgiuy8wV — Catia (@catiuz92) January 30, 2022

Inoltre anche sotto le coperte a Miriana Trevisan ha riferito che non si fida di Delia Duran e non la regge proprio. Ecco le sue parole:

“Lei sta recitando troppo una parte e a me non mi va di entrare in questi meccanismi che non mi appartengono, di falsità, di strategia”.

Insomma, per quanto l’attrice venezuelana ci provi, non ce la può fare ad entrare nelle grazie di Sophie che, peraltro, dopo la visita della madre, appare più legata a Soleil di sempre. Le due trascorrono tantissimo tempo insieme e si confidano intimamente. Difficilmente sarà lei a spezzare quest’unione, com’è riuscita con Manila Nazzaro.

Ma la clip ci sarà? Lo scopriremo stasera nella diretta del GF VIP alle 21.20 su Canale 5. Oggi si scoprirà anche se Delia è riuscita a diventare la prima finalista di quest’edizione o se invece è toccato a Soleil. Giucas è impossibile perché in queste ore nei sondaggi appare all’ultimo posto.

