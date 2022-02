Sophie Codegoni e Jessica Selassié criticano aspramente Miriana Trevisan perché secondo loro la showgirl si è schierata con Delia Duran solo per essere in contrasto con Soleil Sorge. L’ingresso di Delia nella casa del Grande Fratello Vip 6 ha fatto sorgere nuove dinamiche tra i concorrenti, amicizie si sono rotte e altre sono nate. Vediamo cosa sta accadendo al GF Vip 6 in queste ore.

Leggi anche: Dove vedere la replica di Grande Fratello Vip 6

L’opinione di Sophie Codegoni e Jessica Selassié

Sophie Codegoni e Jessica Selassié hanno accusato Miriana Trevisan dicendo che sta solo cercando di andare contro Soleil Sorge. Tra Miriana e Soleil non c’è mai stato un buon rapporto anche se hanno cercato qualche volta dei punti di incontro. Si sono ripetutamente mandate in nomination a vicenda, insultate e allontanate.

Quando poi è arrivata Delia Duran, secondo le due, la “rivale della casa” avrebbe colto l’occasione per spingere l’influencer fuori dalla sua vita e prendere le difese della modella sudamericana. L’ex tronista di Uomini e Donne sostiene che Miriana dovrebbe essere un po’ più oggettiva.

Il commento di Jessica Selassié

Sophie Codegoni e Jessica Selassié, così come altre persone all’interno della casa hanno avuto da ridire sul comportamento dell’ex di Non è la Rai verso Soleil. In particolare la principessina ha detto che la donna continua ad andare contro di lei per partito preso e unicamente per questo non è d’accordo sul fatto che Delia e Alex avrebbero inventato il Belliful di proposito. Per lei il bacio dato da Soleil ad Alex era nato proprio con l’idea di smascherare questa finta posizione dell’attore.

Ma poi, di fatto si è risolto in un ennesimo momento a favore del triangolo.

Sophie Codegoni e Jessica Selassié al centro di nuove dinamiche

Con tutto quello che sta succedendo in queste settimane, probabilmente Sophie Codegoni e Jessica Selassié si staccheranno dal gruppo di Miriana e Nathaly Caldonazzo e così si creeranno nuovamente due fazioni: quella degli “under 30” e l’altra degli “over 30”.

Leggi anche: Dove vedere in streaming il Grande Fratello Vip 6