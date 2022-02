Una lettera appassionata di Soleil Sorge è in arrivo per Alex Belli e finalmente potremo conoscere il contenuto! Secondo le anticipazioni lanciate da Federica Panicucci a Mattino 5 nel GF Vip 6 di questa sera Alex Belli riceverà questa gradita sorpresa e sapremo cosa vuole dirgli l’ex tronista. Oramai, tutte le puntate del Grande Fratello Vip 6, continuano a girare intorno al triangolo amoroso tra Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran.

La lettera di Soleil Sorge

Caro Alex,c’è posta per te! Secondo quello che sostiene Federica Panicucci, Soleil Sorge farà arrivare una nuova lettera molto appassionata per Alex Belli, stavolta aperta al pubblico. Infatti, la conduttrice ha anticipato quello che succederà in diretta nella puntata Grande Fratello Vip 6 in merito a questa particolare lettera.

Le parole della Panicucci sono state:

“Intanto vi do una chicca, che riguarda la puntata di questa sera del Grande Fratello Vip 6. Alex riceverà una lettera molto appassionata da parte di Soleil”.

Nelle ultime settimane, Alex Belli aveva preso le distanze dalla moglie e lei a sua volta si era dichiarata “finalmente libera” togliendosi l’anello dal dito. Soleil così ha deciso di scrivergli. Che cosa gli avrà voluto dire? Intanto Alex, dopo giorni di silenzio, ha pubblicato questo post criptico sul suo profilo Twitter:

Ci sono tanti modi di amare, ognuno di noi ha una propria Visione dell’amore. La vostra qual’é??#AlexBelli #GFvip pic.twitter.com/ZHwjRuSTnD — ALEX BELLI (@AXBproduction) January 31, 2022

Leggi anche: Come vedere la replica del Grande Fratello Vip

La reazione sui social

La reazione sui social relativamente a questa lettera che Soleil avrebbe scritto ad Alex Belli non si è fatta attendere specie dopo che sul profilo Twitter di Mattino 5 è stato riproposto il momento dell’indiscrezione data da Federica Panicucci. Ecco il video:

Pronti a qualche chicca in attesa della nuova puntata del #GFVIP di questa sera?! Ascoltate un po’… 🔥#Mattino5 pic.twitter.com/nA4tnVtqA1 — Mattino5 (@mattino5) January 31, 2022

Le indiscrezioni sulla prossima puntata

Tra le altre indiscrezioni sull puntata del GF Vip 6, Panicucci ha detto:

“Vi voglio anticipare anche che i tre nominati – cioè Delia, Soleil e Giucas Casella – in realtà non ci sarà un televoto per l’esclusione bensì per votare uno dei primi candidati alla finale”.

Stasera si scoprirà l’esito del televoto e Delia Duran in questo momento sembra la favorita.

Un’altra triste anticipazione della puntata odierna è quella che riguarda il “playboy napoletano”: Gianmaria Antinolfi dovrà abbandonare la casa. Come reagiranno i coinquilini? Inoltre, si discuterà molto di Delia Duran che avrebbe iniziato a interessarsi al nuovo ingresso della casa il personal trainer Gianluca Costantino, che sembra ricambiare le sue attenzioni.

