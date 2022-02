Il copione – gate ha occupato la domenica dei nostri gieffini che si sono ritrovati a chiedersi se Delia Duran nascondesse indicazioni su come comportarsi dentro il suo armadio. Manila Nazzaro, ormai sua migliore amica, ieri ha deciso di affrontare la donna.

La difesa di Delia Duran

L’ex Miss Italia ha chiesto alla diretta interessata che cosa nascondesse con grande delicatezza:

“C’è un mistero in questa casa che aleggia da stamani. Anche le ragazze Devo dirti una cosa. Visto che in questo momento mi sento la persona più vicina a te qui dentro, volevo capire delle cose. Che cosa ci fai spesso dentro l’armadio? Per caso leggi, una lettera, un coso particolare? Perché già altre volte ti ho visto appartarti lì dentro e volevamo capire”.

Ovviamente l’ex moglie di Alex Belli si è subito difesa negando tutto:

“No amore ma in che senso? Io mi prendo dei momenti per me. Devo fare delle cose. Puoi tranquillamente controllare con le tue mani, non nascondo niente davvero. Veramente non nascondo nulla, solo che io mi metto i copricapezzoli, li uso sempre e siccome il bagno è spesso occupato li metto nell’armadio”.

L’amica ha subito cercato di far assolvere l’attrice venezuelana anche dagli altri concorrenti e ha riferito a Katia Ricciarelli:

“In effetti ragazzi lei li ha sempre addosso quindi è quello. Poi lei era stupita e mi ha detto ‘ma davvero? Ma cosa pensavate?’ Io le ho detto che avevo il dovere di controllare e non c’era nulla, a parte dei vestiti attaccati e le sue cose. Lei non usa il reggiseno. Per questo usa questi così per appiattire un po’ e così può mettere qualsiasi tipo di vestito. Dai come siamo stati scemi a pensare che avesse cose da leggere!”

Ma qualcuno non è così convinto di questa spiegazione.

Il punto di vista di Jessica

Ieri Jessica ha raccontato a Lulù Selassié, Davide Silvestri e Gianluca Costantino che cosa pensa del copione – gate:

“A casa mia il copricapezzolo te lo metti con due mani con un accappatoio e ti guardi. Lei non stava facendo assolutamente questo. Lei aveva una mano sulla c***o di anta dell’armadio e l’altra mano dentro l’armadio. Quindi non ti stai mettendo i copricapezzoli. L’abbiamo vista in due (insieme a Lulù), c’era Giammy che dormiva e lei stava così (la imita)”.

Ma poi viene interrotta nel racconto appassionato da Manila Nazzaro che irrompe nella camera per i turni delle pulizie. Ma l’idea di Jessica è chiara: qualcosa sotto c’è e non di certo sono i copricapezzoli!

Alfonso Signorini chiarirà il copione – gate durante la puntata del Grande Fratello di stasera o come apprendiamo dalle anticipazioni, sarà l’ennesima puntata incentrata sul triangolo più chiacchierato della casa?