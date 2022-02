Lulù Selassié da quando è andato via il suo fidanzato Manuel Bortuzzo è cambiata. Se prima con lui condivideva tutto il tempo, ora rimasta priva della sua presenza, sente un gran vuoto e spesso si ritrova a piangere.

La confessione di Lulù

La ragazza si è confidata con la sua amica Miriana Trevisan e ha esternato tutto il suo disappunto verso il comportamento di Sophie Codegoni:

“Io non sto benissimo. Anche prima sono andata in piscina e c’erano Soleil e Sophie che parlavano e nemmeno si sono accorte della mia presenza. Non si sono girate e io me ne sono andata. Senza Manu io mi sento persa e sola, nessuno sta con me. Manu è una persona straordinaria, mi faceva stare bene. Si preoccupava di me, passavamo il tempo insieme, giocavamo a biliardo e mi faceva vincere. Adesso è tutto diverso, sono sola davvero. Ci sono tutti che se ne fregano di me e non è giusta questa cosa. Io vorrei al mio fianco delle persone, soprattutto chi mi ha sempre detto ‘amore per te ci sarò sempre, non ti preoccupare’”.

La ragazza è un fiume in piena contro l’amica:

“Parlo soprattutto di Sophie, che adesso è sempre con Soleil, lei sta con quella a perdere tempo. Lei se mi vede da sola dovrebbe stare con me, già che mi vedo ingrassata e non sto benissimo. Se lei è una mia amica e mi vuole bene sul serio sta con me. Dovrebbe passare il tempo con me, non che va in piscina con l’altra a parlare sempre delle stesse cose e nemmeno si accorge che ci sono”.

La princess già precedentemente ha accusato l’ex tronista di Uomini e Donne di essere troppo vicina a Soleil Sorge, ma ora ne ha avuto proprio la conferma e non ci sta:

“Dovrebbe fare compagnia a me. Pensa che quando doveva uscire Manu mi ha detto ‘tranquilla amore mio appena va via Manuel non ti lascerò mai sola e verrò a dormire con te stai tranquilla’. E invece da quando non c’è lui, Sophie non la vedo quasi mai. A me fa rimanere male questo, non sono arrabbiata, ma delusa, che è ancora peggio dell’arrabbiatura. Jessy è spesso con Barù e non voglio disturbarla, Sophie con Alessandro e Soleil, io davvero adesso mi sento isolata. Non sto passando una bella settimane e per questo spesso mi metto nel letto”.

Ma è veramente così?

La vicinanza di Sophie

Sophie dal canto suo cerca di stare vicina a Lulù, consigliarla e farla sentire meno sola, come dimostra questa clip:

Ma evidentemente alla princess questo non basta. Alfonso Signorini approfondirà le problematiche di Lulù durante la diretta del GF VIP di stasera o la relegherà a qualche minuto di corsa? Grande Fratello

