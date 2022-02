Continuano a trapelare indiscrezioni in merito alla prossima edizione de La Pupa e Il Secchione e Viceversa. Sul web, ormai, sembra alquanto sicuro che a condurre l’edizione 2022 del reality show sarà Barbara D’Urso, anche se non è ancora sopraggiunta un’ufficialità definitiva. Ad ogni modo, sono trapelate anche altre informazioni in merito al cast del programma, specie per quanto riguarda gli opinionisti. Vediamo nel dettaglio che cosa è emerso.

Soleil Sorge a La Pupa e Il Secchione?

Nei prossimi mesi su Italia 1 dovrebbe partire la nuova edizione de La Pupa e Il Secchione e Viceversa con la possibile conduzione di Barbara D’Urso. La conduttrice starebbe valutando l’ipotesi di dare un’impronta diversa al programma, più simile a quella dei reality show quali, ad esempio, il GF Vip. A farsi sempre più strada vi è la convinzione che la donna possa scegliere di affidare il ruolo di commentare le dinamiche di gioco a tre opinionisti appartenenti al mondo dello spettacolo.

Al momento, secondo quanto riportato da Dagospia, i nomi più papabili sono i seguenti: Antonella Elia, Barbara Alberti e Federico Fashion Style. Ad ogni modo, TvBlog ha aggiunto anche altre indiscrezioni a riguardo. Pare che a ricoprire il ruolo di opinionista possa esserci anche Soleil Sorge. La ragazza potrebbe seguire la strada di Tommaso Zorzi, che subito dopo il GF Vip divenne opinionista dell’Isola dei famosi.

I rumor sui possibili concorrenti

Considerando che Soleil si trova ancora nella casa più spiata d’Italia, chiaramente, non è possibile dare un fondamento certo a queste indiscrezioni. Tra gli altri papabili opinionisti che potrebbero prendere parte al programma, inoltre, ci sono anche Simona Izzo e Ricky Tognazzi. Per quanto riguarda il cast di concorrenti, invece, anche in questo caso ci sono molte notizie contrastanti e nessuna ancora confermata del tutto.

Tra i concorrenti, infatti, dovrebbero esserci Flavia Vento, Paola Caruso e Asia Volente nel ruolo di Pupe, mentre Aristide Malnati nel ruolo di secchione. Inoltre, anche Delia Duran potrebbe unirsi al cast. Per saperne di più, però, non ci resta che attendere le prossime settimane e vedere se gli autori si sbilanceranno un po’ di più dando qualche informazione un po’ più specifica.