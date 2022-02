Gianmaria Antinolfi stasera durante la puntata del Grande Fratello Vip 6 è uscito dalla casa, ma il modo in cui è stata liquidata la sua presenza non è piaciuto per niente.

Infatti al ragazzo sono stati dedicati pochissimi minuti. Il presentatore prima di chiedergli che cos’abbia deciso mostra una clip in cui Soleil Sorge svolge il ruolo di narratrice delle avventure sentimentali del “Giamma”. Un video simpatico, ma che poco descrive gli affetti, la personalità del ragazzo. Eccolo:

Il conduttore gli rivolge la fatidica domanda “Resti o vai via”. “Giammy” conferma la sua uscita dal GF e deve abbandonare subito la casa. Fuori trova i familiari che lo abbracciano caldamente, la madre Esmeralda dice:

“Ce lo riportiamo a casa”.

Lui felice, ma ancora tramortito dai mesi passati sotto le telecamere dichiara:

“È un po’ strano, non sono più abituato a loro”.

Sicuramente non ci vorrà molto perché recuperi il tempo perduto. Pochi minuti ed è tutto finito. Così il reality liquida la presenza del ragazzo all’interno dello show.

L’ira dei fan

Se Gianmaria è apparso felicissimo e appagato nel riabbracciare i suoi familiari e riprendere la sua consueta vita privata, i fan lo sono stati meno. Infatti su Twitter si rincorrono i messaggi contro la produzione per il modo in cui è stato salutato il concorrente del Grande Fratello. Eccone alcuni:

1 e mezza di telenovela e un saluto in fretta e in furia senza un meritato video pieno delle amicizie e valori che ha mostrato giammy…arrabbiatissima!! 🤬#jessvip #jeru #gfvip #gIANMARIA #graziegian — Carolina (@SailorSerenity3) January 31, 2022

Ovviamente le maggiori rimostranze sono per il tempo dedicato ancora una volta al Belliful a discapito del beniamino:

MA VI PARE NORMALE che a Gianmaria che ha dato TANTO gli hanno dedicato 0 secondi di clip e saluti e ad un CONCORRENTE SQUALIFICATO due ore di programma???

Ma chi l'ha deciso questo scempio???#gfvip #jerù — Mikela Phoenix (@MikelaPhoenix) January 31, 2022

