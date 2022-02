Stasera la nuova puntata del Grande Fratello Vip 6 segnerà un altro abbandono fondamentale nel reality di Canale 5. Dopo 4 mesi di permanenza uno dei concorrenti più amati lascerà la “casa più spiata d’Italia” in diretta.

Gianmaria Antinolfi andrà via dal Grande Fratello Vip 6

Il latin lover della casa, “o peppec” va via. Il suo contratto di lavoro prevede che se non ritornerà in servizio dal 1 Febbraio, sarà automaticamente licenziato. Non può più perdere tempo. O resta nella casa e perde così la sicurezza economica duramente guadagnata negli anni, oppure lascia quest’avventura televisiva e ritorna alla sua vita “normale”.

La decisione sembra già presa e Federica Calemme lo sta aspettando per andare insieme a Parigi, come le aveva promesso. L’altra sera ha raccontato a Manila i suoi piani per il futuro:

“Lunedì me ne vado e martedì vado diretto a Milano che devo lavorare, ho moltissimo lavoro arretrato. Però il week end me lo prendo, andrò a Parigi con Federica. Torno però per la puntata di lunedì, ma poi ci rivedremo direttamente in finale. Ho moltissimo lavoro, dovrò stare a Milano, non avrò tempo di tornare a Roma per le puntate”. 📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Quindi Gianmaria come si vociferava da tempo, sparirà un po’ dalla televisione, rapito dai suoi impegni lavorativi. I fan su Twitter già da una settimana stanno manifestando tutto il loro malcontento per la decisione del ragazzo. Hanno amato tantissimo il loro beniamino e l’hanno salvato più volte dalle numerose nomination, spesso generate dalle litigate con Soleil Sorge. Gli hanno spedito aerei e creato “ship” continue: gianfede, giansandro, giansole… Avrebbero voluto vederlo fino alla fine come altri due protagonisti della casa:

ALDO,GIANMARIA E MANUEL

3 uomini diversi che hanno in comune i valori veri e profondi della vita:

amore, amicizia,famiglia,spirito di sacrificio,rispetto

Ognuno si è guadagnato il nostro cuore e ammirazione

GRAZIE PER LE EMOZIONI CHE CI AVETE REGALATO❤#GFVIP #JERU #GrazieGianmy pic.twitter.com/g2X7P6CQOB — OverParty 🌰🤺 (@OverpartyC) January 31, 2022

Il saluto strappalacrime con i compagni

Gianmaria ha legato tantissimo con alcuni suoi compagni di avventura, tra cui Jessica, alla quale ha dedicato un saluto strappalacrime l’altro giorno. I due ragazzi si sono abbracciati forte e “o ‘pappec” si è complimentato con la ragazza perché finalmente è riuscita ad emergere ed essere apprezzata anche dagli altri.

Jessica Selassié si è molto legata al caro Giammy e infatti gli ha detto con voce spezzata “Mi mancherai tanto“. Un duo molto apprezzato che sarebbe potuto arrivare davvero in finale. Un vero peccato!

Comunque, per quanto mi riguarda, avrebbero potuto spegnere le luci della Casa insieme pic.twitter.com/w9ysc5Cp0P — Paola. (@Iperborea_) January 31, 2022

Ieri il ragazzo ha passato la sua ultima sera nella casa con i suoi amici: Jessica Selassié, Soleil Sorge, Alessandro Basciano, Sophie Codegoni e Barù. Hanno riso e scherzato ma con l’amarezza di chi sa che quel momento non tornerà mai più.