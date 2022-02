Nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip, Gianluca Costantino ha fatto il suo ingresso nella casa come nuovo concorrente. È stato accolto con entusiasmo soprattutto da Alessandro Basciano. I due, infatti, erano già amici prima di iniziare il gioco. Nelle ultime ore, però, sembra che Gianluca abbia provato a sottrarsi agli occhi indiscreti delle telecamere. Più volte, infatti, ha cercato di parlare con i suoi compagni di avventura senza essere ascoltato.

Alessandro Basciano, preoccupato per il suo comportamento, gli ha sconsigliato di agire in questo modo perché la produzione potrebbe decidere di squalificarlo.

Gianluca Costantino prova a infrangere le regole del GF Vip

Sembra che Gianluca Costantino sia restio a seguire le regole della casa del GF Vip. Di norma, le telecamere devono poter sempre riprendere i concorrenti. I microfoni non possono essere manipolati perché devono riuscire a catturare ogni singola parola.

Gianluca però, ha deciso lo stesso di parlare senza microfono con Delia Duran. Inoltre, poco dopo, ha proposto ad Alessandro Basciano di andare al bagno per parlare insieme. Quest’ultimo si è subito opposto alla richiesta, provando a mettere in guardia Gianluca.

Alessandro non cede alla richiesta di Gianluca

Alessandro Basciano ha spiegato a Gianluca che è vietato andare in due al bagno. Quella, infatti, è l’unica stanza della casa a non far parte delle dirette televisive. Ai concorrenti, è vietato usarla per parlare o per nascondersi dalle telecamere perché un simile comportamento potrebbe comportare addirittura la squalifica del concorrente:

No, non si può in due. Se ti vedono in bagno in due ti squalificano

Alfonso Signorini, nella puntata di questa sera del GF Vip, potrebbe decidere di affrontare l’argomento con il nuovo arrivato. Ci saranno delle conseguenze? O se la caverà solo con un rimprovero?