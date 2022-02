Durante la puntata del 28 gennaio del Grande Fratello Vip, ci sono stati due nuovi ingressi: Gianluca Costantino e Antonio Medugno. Quest’ultimo, in particolare, ha già iniziato a far parlare di sé a causa di un atteggiamento che non è piaciuto molto al pubblico. Il TikToker, infatti, ha fatto finta di non conoscere Soleil Sorge e, quando l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne l’ha provocato, chiamando in causa Iconize, ha negato di aver mai avuto contatti con lui.

Al momento, non sappiamo se questo faccia parte di una strategia o se il concorrente voglia usare le informazioni in suo possesso contro Soleil.

GF Vip, Antonio Medugno e la bugia su Iconize

Come ha riportato anche Very Inutil People, Antonio Medugno e Soleil Sorge, a dispetto di quanto raccontato dal nuovo arrivato, si conoscono già da tempo. Sembra che il loro primo incontro sia avvenuto nel dicembre del 2019 durante il compleanno di Iconize. Non si tratta solo di voci di corridoio perché esistono delle foto che ritraggono i due alla festa del noto influencer.

Soleil Sorge, forse per provocare Antonio, subito dopo il suo ingresso, gli ha detto di notare una certa somiglianza tra lui e Iconize. Medugno, però, ha fatto finta di non conoscerlo. In realtà, pare che le cose stiano in modo totalmente diverso. Sembra, infatti, che Iconize sia stato una sorta di mentore per Antonio e che lo abbia aiutato a farsi un nome su Tik Tok.

Soleil Sorge, Iconize e il “Surgelato Gate”

Le intenzioni di Antonio Medugno non sono affatto chiare. Non ha dato spiegazioni a Soleil circa il suo comportamento, ma il rischio è che voglia ritirare fuori la storia del “Surgelato Gate” per attaccarla.

In passato, infatti, Soleil Sorge testimoniò contro Iconize, accusandolo di aver finto un’aggressione omofoba, solo per aumentare il numero dei suoi spettatori. Stando ai messaggi scambiati tra i due, pare che Iconize abbia usato un surgelato per colpirsi il viso e per causare il livido presente poi sullo zigomo.

Come si svilupperà il rapporto tra Soleil e Antonio? I due arriveranno ai ferri corti o troveranno un modo per convivere? Nella diretta di questa sera, sicuramente, sarà possibile scoprire qualcosa in più.