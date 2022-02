Lo stilista Giovanni Ciacci ha rilasciato un’intervista al settimanale Mio in cui ha parlato del Grande Fratello Vip. Il protagonista si è soffermato su due personaggi che quest’anno hanno preso parte al reality show di Canale 5, ovvero, Alex Belli e Katia Ricciarelli. Scopriamo nel dettaglio che cosa ha rivelato dell’uno e dell’altra.

Le parole di Giovanni Ciacci su Alex Belli

In una recente intervista, Giovanni Ciacci ha voluto spendere qualche parola su alcuni esponenti del GF Vip. Partendo dal personaggio più discusso di questa edizione, Alex Belli, lo stilista ha detto che, secondo il suo punto di vista, lui essendo un attore è sempre solito recitare un ruolo. Ha spiegato: “Un attore e gli attori recitano sempre“. Successivamente, poi, Ciacci ha azzardato un paragone alquanto singolare inerente il compagno di Delia Duran.

Il protagonista dell’intervista, infatti, ha detto di reputare il percorso a cui ha dato luogo Alex a quello fatto da Raz Degan nel corso della sua partecipazione all’Isola dei famosi. Anche Raz, infatti, diede luogo ad un percorso alquanto particolare, finalizzato unicamente a seguire un proprio piano. Questo confronto, però, stride un po’ con la realtà dei fatti. L’ex di Paola Barale, infatti, fu premiato dal pubblico da casa e si aggiudicò anche la vittoria di quell’edizione. Lo stesso, invece, non può dirsi per Alex.

Belli, infatti, una volta uscito dal reality show, è stato fortemente criticato dal pubblico a casa per il suo atteggiamento e per i suoi teatrini. Altra enorme differenza, inoltre, sta anche nel fatto che Raz non ha mai spiattellato in pubblico le sue questioni private e i suoi sentimenti, cosa di cui, invece, Alex si è spesso reso protagonista.

Il retroscena su Katia Ricciarelli

Nel corso dell’intervista, Giovanni Ciacci ha voluto spendere anche qualche parola a favore di Katia Ricciarelli.

Quest’ultima è finita nel polverone mediatico per aver fatto alcuni scivoloni durante la sua permanenza all’interno della casa del GF Vip. A tal proposito, Ciacci ha detto di conoscere la cantante lirica, pertanto, sa perfettamente che non è una persona omofoba, razzista e cattiva, com’è stata dipinta da alcuni concorrenti di questa edizione del reality show. Lo stilista, infatti, ha concluso il suo intervento dicendo:

“Conosco perfettamente la signora Ricciarelli, anche se non la frequento assiduamente. Non è omofoba né razzista. Lei è una donna di una certa età che si è formata quando le cose erano diverse”.