Di recente, Andrea Nicole ha rilasciato un’intervista a Fanpage in cui ha parlato della sua “cacciata” da Uomini e Donne. L’ex tronista del talk show di Maria De Filippi è stata allontanata dalla trasmissione in un modo piuttosto brusco a causa della sua scelta estremamente anticonvenzionale. A distanza di un po’ di tempo da quell’evento, la protagonista ha deciso di tornare a parlare della vicenda. Scopriamo cosa ha detto.

Lo sfogo di Andrea Nicole sulla cacciata da Uomini e Donne

In una recente intervista, Andrea Nicole è tornata a parlare di quello che le è accaduto a Uomini e Donne. Ricordiamo che la protagonista vide di nascosto Ciprian e confessò alla redazione, solo all’indomani, quello che fosse realmente accaduto tra loro due. Quando arrivò in studio per spiegare la situazione, però, si trovò dinanzi dei muri. Molti dei presenti, infatti, l’attaccarono pesantemente, specie gli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari.

In quel momento, la ragazza rimase impietrita, sta di fatto che non riuscì a proferire molto parola. A distanza di un po’ di tempo, ha spiegato per quale ragione è stata così reticente. La giovane, infatti, ha detto di essere consapevole di aver sbagliato, tuttavia, ritiene che il trattamento che le è stato riservato sia stato davvero troppo pesante. A tal proposito, ha detto:

"A me la violenza paralizza, quindi anche se avrei un milione di cose da dirti, non riesco a dire nulla. Ho provato a dire qualcosa, ma ero in difficoltà. Non perché loro avessero ragione e quindi mi sentissi in colpa, o perché penso di essere disonesta e una nullità come mi è stato detto. Il contrario, in realtà. Semplicemente, essendo una persona che è contro la violenza di qualunque genere, in quel momento non sapevo come reagire".

Cosa accadde con Ciprian quella notte e altre considerazioni

La protagonista, poi, ha svelato anche ciò che è accaduto realmente quella famosa sera con Ciprian. L’ex tronista ha detto di aver trascorso tutta la notte a parlare con lui e, in quel momento, si rese conto che il giovane fosse completamente diverso dagli altri ragazzi conosciuti in quel contesto. Per tale ragione, decise di dare luogo ad una scelta alquanto inaspettata e improvvisa. Nel corso dell’intervista, poi, Andrea Nicole non ha potuto fare a meno di dichiararsi un po’ delusa per il trattamento ricevuto in puntata.

Nello specifico, ha detto di non aver molto apprezzato i ragionamenti di chi le disse che sarebbe dovuta essere grata alla trasmissione per l’opportunità data, specie in virtù della sua situazione. Ebbene, queste affermazioni hanno fatto sentire “diversa” la giovane. Malgrado il trattamento ricevuto in puntata, però, Andrea ci ha tenuto a precisare che dietro le quinte la redazione si è sempre comportata in modo corretto nei suoi confronti e tutti l’hanno fatta sempre sentire apprezzata e uguale alle altre. A tal proposito, ha chiosato dicendo:

“Quello che è successo in studio però è lontanissimo dalla realtà del dietro le quinte. Non c’è mai stato nessuno che mi abbia fatta sentire diversa da qualunque altra tronista”.