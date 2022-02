Alfonso Signorini apre la diretta del Grande Fratello Vip 6 stasera sullo scontro tra Nathalie Caldonazzo e Giucas Casella. Un chiarimento doveroso dopo la sfuriata dell’illusionista che ha destato non poco scalpore al di fuori della casa.

Lo scontro tra Giucas e Nathaly esplode letteralmente… #GFVIP pic.twitter.com/W8shXNznga — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 28, 2022

I concorrenti si schierano

Tutti i concorrenti giustamente condannano lo sfogo di Giucas Casella. Ma alcuni considerano Nathalie una provocatrice che ha esasperato l’illusionista. Katia Ricciarelli, Barù, Soleil Sorge, Davide Silvestri sono concordi:

“Nathaly è una provocatrice”.

Ma Manila Nazzaro, ormai passata completamente all’altra fazione, afferma del suo caro amico:

“Ci sarei rimasta male anch’io. Sotto stress si vedono i veri caratteri delle persone“.

Soleil Sorge la definisce anche una “falsa” che si è comportata così anche con Valeria Marini e Katia. Ma Alfonso Signorini difende a spada tratta la soubrette:

“La provocatrice nella casa del GF va tutelato come il panda. Quindi grazie a Nathalie che c’è“.

nathaly caldonazzo specie protetta pic.twitter.com/1ROGT4Mwtb — alessia (@fleursdecarol) January 31, 2022

Il chiarimento tra Nathalie e Giucas

La soubrette non si sposta di un millimetro:

“Non credo sia come si mostra. Qui è un po’ una caricatura di quello che è. Ora abbiamo un rapporto più sereno. Ma mi aspetto un’altra nomination da lui”.

Lei è inflessibile, ferma e salda nelle sue posizione. Invece “il nonno del GF” si pente del suo comportamento e appare mortificato:

“Rivedendomi penso di essere andato fuori di testa. Sono così. Purtroppo quando ho una reazione negativa e non ho colpa, vado su tutte le furie. Io non sto recitando, sono così. Qui sono spensierato, non ho strategie. Non penso alle strategie. Vado avanti così”.

Anche il conduttore interviene per rassicurare la Caldonazzo e racconta un aneddoto per farle capire quanto sia rimbambito: alla fine del colloquio per l’entrata al GF fatto su Zoom, il “finto rimbambito” lo saluta dicendogli “Ciao Luca” perché pensava fosse Luca Giurato. Proprio questo suo essere così naturalmente ha convinto l’autore ad averlo come concorrente.

Sonia Bruganelli e l’affondo contro Nathalie

L’opinionista Sonia Bruganelli non si fa incantare dal ruolo dell’attrice nella casa, né si è intimorita per la reazione di Giucas:

“A me sembra assurdo che Giucas debba giustificarsi con Nathaly. Costruire è difficile ma per distruggere basta un attimo. Tu Nathaly stai distruggendo, le persone che sono dentro da quattro mesi hanno fatto spettacolo. A me sembra che tu abbia un rapporto con gli uomini difficilissimo. Sembra ci sia un astio di base che ti porta a volerli ridicolizzare e metterli alla berlina”.

Ma Nathalie chiude la discussione con enorme facilità:

“È una tua opinione non è che m’interessi più di tanto”.

Alla fine si conclude tutto in bellezza con un abbraccio tra i due protagonisti. Ma la “provocatrice” non si smentisce e mentre abbraccia Giucas gli dice:

“Mi puoi votare quando vuoi”.

Una vera regina.

Leggi anche: Come rivedere la replica del Grande Fratello Vip