Alessandro Basciano ieri sera ha sbottato in malo modo contro Delia Duran. Già, mal disposto dopo la scenata di gelosia di Sophie sabato notte, il ragazzo non ha retto ieri. Scopriamo cos’è accaduto all’interno della casa del Grande Fratello Vip 6.

Sabato notte durante la serata di alcool e balli sexy in piscina di Delia, Sophie Codegoni si è resa conto che Alessandro avrebbe indugiato troppo lo sguardo sulla donna e si sarebbe leccato le dita. Così si è arrabbiata tantissimo con il fidanzato e lui è letteralmente caduto dalle nuvole.

La discussione ovviamente è andata avanti per un po’, ma poi i due hanno chiarito perché fondamentalmente non c’era assolutamente motivo di essere gelosi.

Il “bel Basciano” come suole chiamarlo Signorini però deve aver covato parecchio rancore nei confronti di Delia, visto che ieri non si è risparmiato attaccandola. Che cos’è successo?

La moglie di Alex Belli ha visto Alessandro parlare con i suoi amici e l’ha accusato di sparlare di lei. Ma lui non gliele ha mandate a dire:

La moglie di Alex Belli che continua imperterrita a pulire durante tutta la discussione, risponde candidamente: "Sì, è vero". Alessandro però non molla l'osso e scarica tutto il suo nervosismo:

“Allora non prendertela con le persone che non ti considerano. Te non sei nemmeno tra i miei pensieri, non ci sei e mai ci sarai, nemmeno tra 10 anni, e mai ci sei stata te e il tuo compagno! Per me proprio non ve conosco e manco ve voglio conoscere. Ma roba da matti! Ma s’impiccia. Parli, ma che parli a fa’? Se sente al centro dell’attenzione. È arrivata Miss Venezuela!”