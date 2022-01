Sonia Bruganelli non riposa neanche la domenica e ne approfitta per preparare il pubblico alla puntata di domani del Grande Fratello Vip 6. La donna in queste ore ha mosso pesanti accuse nei confronti di Delia Duran.

L’opinionista su Instagram ha proposto una nuova interpretazione del “triangolo più amato d’Italia”:

“Ma se quella che ha preso in giro tutti, compreso Alex, fosse Delia? E la Caldonazzo ci sguazza!”

Ecco le storie dell’opinionista nella gallery:

Il giudizio di Sonia Bruganelli è dovuto probabilmente agli sviluppi che sta avendo Delia Duran nella casa. Ieri sera infatti si è divertita parecchio e ha lasciato il marito togliendosi l’anello. La moglie di Alex Belli ha dichiarato che la new entry le piace e ha il desiderio di conoscerlo.

L’opinionista del GF chiarirà questo suo pensiero domani in puntata? Intanto il Man non si è espresso. Nessun tweet, nessuna storia. L’ultimo post su Instagram risale ad un giorno fa e lo ritrae durante l’intervista che Alfonso Signorini gli ha fatto in puntata, la didascalia è:

“Il tempo ha fatto il suo corso… Esprimere emozioni e sentimenti a parole è sempre complicato, ma ho fatto parlare il mio cuore ❤️‍🔥 e spero vi sia arrivato…”

Su quanto sta facendo la moglie nessuna parola. Probabilmente la dirà in puntata, magari chissà con un’altra intervista oppure andrà direttamente dentro la casa a fare il marito geloso. Il copione ormai non è più così imprevedibile.

