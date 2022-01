In queste cose all’interno della casa del Grande Fratello Vip 6 è successo un fatto inedito che nessuno si sarebbe mai aspettato. Jessica Selassié sta accusando Delia Duran di aver nascosto un copione e leggerselo quando non c’è nessuno intorno a lei. Ecco cos’è successo.

Delia Duran è stata beccata dalla princess

In queste ore Jessica Selassié sta raccontando a tutti i suoi compagni di avventura l’inedita scoperta che ha fatto. A Davide, Barù e Antonio riferisce di averla trovata in camera con una mano dentro l’armadio e con la testa chinata. Ma la regia stacca subito impedendo al pubblico di seguire. Ecco il video:

Jessica riporta a Davide e con lui anche Barú e Antonio del copione gate di Delia e la regia censura 🤡 Ma qualcuno che vada ad aprire sto benedetto armadio così la finiamo con tutto sto teatrino, Soleil svegliati e vacci tu! #gfvip #solearmy @AdrianaVolpeTV @SBruganelli pic.twitter.com/61joyjMVyU — Soleilandia 🚀✨ (@Soleilandia) January 30, 2022

Ma la princess non si ferma a loro e continua il racconto con Manila e Lulù. Ecco cosa dice:

“Una mano era sull’anta e l’altra era dentro, come se stesse leggendo. Quando ci ha visto entrare si è spaventata, proprio si è letteralmente sbiancata. Poi ha spinto con la mano”.

Manila Nazzaro le dà ragione e aggiunge:

“Non è la prima volta che la vedo fare così. Secondo me c’è qualcosa che nasconde“.

Jessica continua:

“Son proprio sicura. Ha sbiancato e ha chiuso subito l’armadio come se lei non si aspettasse”.

Le tre donne cercano di capire con condivida l’armadietto la moglie di Alex Belli e sembrerebbe con Nathalie. Ora che cosa faranno? Parleranno anche con lei di quanto è successo?

DELIA HA PORTATO IL COPIONE DENTRO LA CASA Io sono senza parole #gfvip pic.twitter.com/KXYeF2CYqJ — solesupporter (@solesupporter) January 30, 2022

Ma non è finita qui. Poco fa la Mata Hari della casa è stata richiamata in confessionale. Si pensa sia proprio in merito al “copione gate” e già su Twitter si prevede il probabile scenario.

Ecco cosa succederà. Manderanno qualcuno ad andare a prendere il copione, anche Delia, e portarlo via, come fece Miriana col bigliettino di Alex.Dopo di che ci sarà la scenata dove andranno a spire controllando l’armadio di Delia e ovviamente non troveranno nulla 🤷🏻‍♀️ #gfvip — __Chacha (@Charleaux3) January 30, 2022

Avrà ragione l’utente o invece se ne parlerà durante la puntata di domani? Lo scopriremo presto!