L’Isola dei Famosi ha finalmente trovato il suo inviato. Dopo diverse settimane di trattative e vaglio delle varie opzioni disponibili, è prevalsa la linea proposta da Ilary Blasi.

Ecco chi sarà l’inviato de L’Isola dei Famosi 2022

Ilary Blasi ha scelto un nome molto amato dal pubblico e soprattutto che sa fare benissimo il suo mestiere. Il nuovo inviato de L’Isola dei Famosi 2022 è Alvin. Alberto Bonato sembrava un po’ sparito dal grande schermo nell’ultimo anno, dopo la conduzione degli Eurogames proprio con la moglie di Totti. Ora è pronto a rimettersi in gioco con questo reality d’avventura che conosce benissimo.

Al cast si aggiungono altri vip

Ma le novità non si fermano al ruolo di Alvin. Infatti sono stati diffusi altri nomi di naufraghi che andranno in Honduras. Non solo coppie nel cast. Ci saranno anche alcune persone che gareggeranno da sole. Tra le quali troviamo Alex Nuccetelli, ex marito di Antonella Mosetti, e un attore romano molto amato dal pubblico femminile: Nicola Vaporidis.

La produzione sta corteggiando anche Matilde Brandi affinché vada in Honduras, ma la showgirl e ballerina è ancora molto incerta.

