Notte movimentata al Grande Fratello Vip 6! Come direbbe Alfonso Signorini: “quando il Pampero scorre a fiumi ne succedono di ogni“. Delia Duran protagonista dello show ha cambiato le carte in tavola della sua relazione con Alex Belli, ma c’è già chi ha notato alcuni dettagli significativi.

Delia lascia Alex

Già nel pomeriggio Delia Duran aveva fatto presente alle sue fide amiche Manila Nazzaro e Nathalie Caldonazzo che stava soffrendo per l’ultima puntata e voleva lasciare Alex Belli. Infatti Nathalie le ha dato man forte facendole notare:

“Anche perché ieri non ti ha rivolto nessun tipo di messaggio. Poteva parlarti, ma non l’ha fatto. L’amore è esserci, essere presenti, proteggerti, non esaltare sé stesso“.

Anche Manila le ha dato man forte:

“Devi farlo questo passo. Poi dopo questo passo può succedere altro. Può succedere che lui capisca, rinsavisca. Tutto può succedere. Però la fiducia, io ad un certo punto non ce l’ho più”.

La decisione di Delia

Ma è in mezzo ai fumi del Pampero che Delia molla Alex Belli. Infatti durante la notte l’attrice venezuelana si è divertita tantissimo alla festa. Come mostrano le immagini di lei che balla prima sola.

Che dispiacere! Una donna ferita che perde il controllo è un attimo che si “rovina” da sola! E, dalla ragione, passa al “ridicolo” in un attimo! Tutti a riderci su…senza fermarla e dirle che la situazione le è sfuggita di mano! #gfvip #Delia #Jeru #jessvip pic.twitter.com/OnbEwsofrt — Patty2710 (@patty2710R) January 30, 2022

Ma poi arriva anche Gianluca Costantino e si divertono tra un ballo sensuale e l’altro arrivano le confidenze all’orecchio e la complicità evidente. Delia si butta in piscina con il ragazzo e sono sempre più vicini.

In caso stessero tutti dormendo qua sta per succedere il devasto #GFVip pic.twitter.com/EIYLPWi3r9 — letteralmente alla frutta (@maryyii__) January 30, 2022

Alle altre nella casa dice:

“Basta sono estufa! Adesso sono libera, una donna liberissima finalmente! Adesso mi levo anche il nostro anello“.

Manila Nazzaro ha conservato per lei l’anello, mentre l’amica si è divertita a fare baldoria. Barù osservando tutta la situazione ha confidato a Davide:

“Hai visto? Stanno scrivendo un nuovo capitolo di questa telenovela. Anche se vedrai stasera non andranno oltre. Sai questo è appena entrato non è che può sparare tutte le cartucce in una notte, poi cosa potrebbe fare dopo altrimenti?”

Le cose poco chiare dell’avvicinamento di Delia a Gianluca

In effetti il nipote di Costantino Della Gherardesca ha avuto un’intuizione confermata anche da Twitter. Sono emerse alcune informazioni molto importanti per valutare questo feeling con il nuovo arrivato.

Innanzitutto i due fanno parte della stessa agenzia, inoltre Gianluca Costantino segue Alex Belli su Instagram. Ecco le foto che lo dimostrano.

Lo show must go on.

