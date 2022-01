Tra Soleil Sorge e Manila Nazzaro l’amicizia è finita. Non c’è più possibilità di ripresa e questa condizione è stata sancita definitivamente ieri sera quando l’ex Miss Italia ha mandato in nomination l’amica, ormai ex. Ecco cos’è successo durante la diretta del Grande Fratello ieri.

La nomination di Manila

Manila si è scontrata anche in settimana con Soleil perché la ragazza durante la diretta del Grande Fratello Vip Radio la ragazza ha fatto una battuta che non è andata a genio. Eccola:

“Manila è in cucina a lavare i piatti”

Ma quanto sei piccola Soleil.

Ne devi mangiare verdurine e riso basmati per arrivare al livello di MANILA NAZZARO come professionista in radio e come Donna nella vita.

Dovresti imparare anche a lavare i piatti.

Che schifo.@Lamoruso71 @Manilanazzaro#gfvip #gfvipradio #manila pic.twitter.com/xwypKuZzJm — Tiziana Mele (@TizianaMele89) January 26, 2022

La donna non l’ha presa benissimo e da quel momento in poi è stata guerra. Nella puntata di ieri per “vendicarsi” Manila ha deciso di nominare Soleil, ma quest’ultima non ha fatto lo stesso perché “un’amicizia – almeno da parte mia – comunque c’è stata”. Come si vede dal video sui social, è stato anche peggio. Quel gesto ha fatto sì che si accendesse la miccia di una discussione molto accesa.

Il litigio in diretta

Soleil dal canto suo non sopporta più che per ogni minima frase si faccia un caso di stato. Anche Alfonso Signorini in puntata ha fatto un appunto a tutti:

“Ho notato che soprattutto negli ultimi tempi i giochi si fanno più duri, le sensibilità più sensibili, si fanno discussioni su delle inezie. Mi rendo conto che per voi che state da 4 mesi dentro la casa sembra diverso”.

Quando è venuto il momento di litigare con Manila, l’influencer di Uomini e Donne ha sbottato:

“Mani due balle mi hai fatto! Continui per una battuta, mi hai sfracassato le scatole. Non ne posso più, sei di una pesantezza unica. Vuoi fare tanto l’amichetta che pretende le scuse, quindi le tue scuse per quando mi hai ferita dove stanno? Sai soltanto fare la vittima. Quando è entrata Delia stavi solo con lei e non c’eri per me, mi hai delusa e io non te l’ho fatta pesare. Inutile parlare con te, perché non sbagli mai e non ammetti”.

Ma Manila non ci sta più a sopportare le sue frasi e così replica:

“Nemmeno tu hai voluto chiarire. Non è vero che agisco di circostanza, io mi schiero per le cose vere! Basta hai stancato. Io sbaglio eccome, ho sbagliato a valutare le persone. Ci sono rimasta male di alcune tue cose, stop. Sono rimasta ferita e lo dico. Tanto non ti si può toccare che scatti. Sei sempre tu la vittima. Io guardo quello che faccio, piuttosto pensa a quello che fai tu”.

La discussione alla fine si è sedata quando Soleil se n’è andata, ma Manila ormai non la sopporta più.

Le dichiarazioni di Manila Nazzaro post puntata

Dopo la diretta del Grande Fratello i concorrenti commentano tra di loro quanto avvenuto e Manila si è mostrata convinta sulla sue posizioni. Anzi, spera addirittura che la preferita del pubblico non sia Soleil, ma Delia. Per lei sarebbe la rivincita massima. Ecco il video:

Ma quando si confronta con Gianmaria Antinolfi il ragazzo sempre molto super partes le dice:

“Sei stata tu la prima complice con lei, l’hai difesa quando era INDIFENDIBILE. Vedi quando la battuta arriva a te?”

La donna non ha più argomentazioni e si rifugia nelle confidenze con la sua nuova amica Delia:

Delia "Sei riuscita a parlare con Katia?"

Manila "Tranquilla. Katia è così, mi vuole bene; poi è chiaro è sempre un po divisa però sa che da quella parte (Soleil) ci sono state cose sbagliate" Ossessionata da Soleil parte 3365936! #gfvip #solearmy@AdrianaVolpeTV @SBruganelli pic.twitter.com/2cZfs4Gb6H — Catia (@catiuz92) January 28, 2022

