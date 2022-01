Le ultime news dalla casa del Grande Fratello Vip 6 si riferiscono alla puntata di venerdì 28 gennaio. A seguire le ultime notizie sulla trentottesima diretta in onda in prima serata su Canale 5.

Chi è uscito al televoto? Chi è finito in nomination? Ecco il riassunto e i video più importanti.

Le news dell’ultim’ora del Grande Fratello Vip

La trentottesima puntata del Grande Fratello Vip 6 si apre di nuovo con il triangolo Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge. A quest’ultima viene chiesto se sia consapevole che l’attore la ami, e a sorpresa risponde di sì, aggiungendo però allo stesso di non aver mai provato a innamorarsi di lui in quanto uomo sposato.

Soleil è consapevole del fatto che Alex sia innamorato di lei… ma aggiunge un dettaglio molto importante… #GFVIP pic.twitter.com/mf4oAVyRtw — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 28, 2022

Intanto, Alfonso Signorini chiede a Barù di prendere una posizione su Soleil Sorge e Jessica Sellassié. Il nipote di Costantino della Gherardesca, nonostante la tiri per le lunghe, sceglie Jessica, tra il serio e il faceto. Subito dopo arriva per lui una bella notizia: il pubblico ha deciso di salvarlo, preferendolo a furor di popolo (55%) rispetto a Nathaly Caldonazzo e Federica Calemme.

Dopo una breve parentesi dedicata a Barù, si torna a parlare di Alex, Delia e Soleil. Per l’occasione, Alfonso Signorini chiama Belli attorno al tavolo per fare chiarezza una volta per tutte sul rapporto con l’influencer italo-americana. Chiedendogli a chi rinuncerebbe tra Delia e Soleil, l’attore risponde “nessuna delle due”, per poi chiarire che sotto le coperte insieme alla Sorge c’è stata una “grandissima complicità erotica”.

Grandissima complicità erotica… c'è qualcosa da aggiungere a quanto successo quel giorno? #GFVIP pic.twitter.com/cYG6FTjBAR — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 28, 2022

Per questa puntata il triangolo amoroso si esaurisce qui. Poco dopo a ravvivare l’interesse della puntata ci pensa Giucas Casella, che dopo essere stato accusato da Nathaly Caldonazzo di essere falso perde le staffe. La reazione è fin troppo sopra le righe, e il primo ad accorgersene è cinque secondi dopo Giucas, che se ne va scoppiando in lacrime e chiedendo scusa a tutti.

Lo scontro tra Giucas e Nathaly esplode letteralmente… #GFVIP pic.twitter.com/W8shXNznga — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 28, 2022

A riportare la calma in studio ci pensa Kabir Bedi. L’attore indiano viene invitato da Alfonso Signorini a raggiungere la Mystery Room, dove ha modo di condividere con il pubblico da casa il suo dramma familiare: la morte del figlio, suicida in giovane età dopo aver scoperto di essere affetto da schizofrenia.

Il cuore di Kabir si è aperto davanti ai suoi compagni… attraverso il racconto di un grande dolore. #GFVIP pic.twitter.com/l1zcGm50i3 — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 28, 2022

Un altro momento speciale lo riserva la doppia sorpresa per Soleil Sorge: prima la zia Daniela e poi la sua adorata cagnolina Simbah. Dallo studio Signorini commenta ironicamente l’esplosione di amore tra la concorrente e il suo cane: “Questi sono veri baci, altro che i baci artistici”.

Dopo aver svelato il nome del concorrente eliminato, arriva il momento di far entrare i due nuovi vipponi: Gianluca Costantino e Antonio Medugno. Costantino è il miglior amico di Alessandro Basciano, mentre Medugno è un noto tiktoker da oltre 3 milioni di follower. Quest’ultimo svela che prima di entrare nella casa del GF Vip ha avuto modo di conoscere Clarissa, la sorella di Jessica e Lulù, con cui ci sarebbe un flirt in corso.

… due concorrenti annunciati… ed una SORPRESONA in corso! #GFVIP pic.twitter.com/Bk70hPveU6 — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 28, 2022

Non ci resta che darvi appuntamento alla puntata di lunedì 31 gennaio. Per conoscere il nome del concorrente che ha dovuto abbandonare per sempre il reality di Canale 5 vi invitiamo a leggere il nostro articolo sull’eliminato di ieri sera.

