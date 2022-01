Il televoto della puntata del Grande Fratello Vip 6 in onda lunedì 31 gennaio vede in competizione Soleil Sorge, Giucas Casella e Delia Duran. Il pubblico deve scegliere il proprio preferito: al termine delle votazioni, il più votato sarà il primo candidato alla finale del reality show condotto da Alfonso Signorini. A confermarlo è stato lo stesso conduttore del programma di Canale 5, tenendo all’oscuro di tutto i concorrenti.

A seguire i risultati dei sondaggi per il televoto del 31 gennaio: ecco chi è il preferito da parte dei telespettatori e chi invece il meno amato.

Grande Fratello Vip 6, il più votato del televoto del 31 gennaio: i risultati dei sondaggi

Si profila un sorprendente testa a testa tra Soleil Sorge, la candidata naturale per un posto in finale, e Delia Duran, la nemica numero uno dell’influencer italo-americana. Questo il verdetto dei sondaggi pubblicati su Forumfree e RealityHouse, tra i principali siti di riferimento per conoscere in anticipo il verdetto comunicato in puntata da Alfonso Signorini ai vipponi al momento della lettura dell’esito del televoto.

Ecco i risultati dei sondaggi sul televoto della puntata del 31 gennaio del GF Vip 6.

Forumfree

Delia Duran: 46,70%

Soleil Sorge: 45,11%

Giucas Casella: 8,19%

RealityHouse

Soleil Sorge: 52%

Delia: 42%

Giucas: 6%

Nota: le percentuali dei sondaggi sono aggiornate all’ora di pranzo della giornata di sabato 29 gennaio.

Nessuna speranza invece per Giucas Casella: l’illusionista più famoso della televisione italiana non raggiunge la soglia psicologica del 10% in entrambi i sondaggi, a conferma di come l’uscita infelice contro Nathaly Caldonazzo possa aver lasciato un segno indelebile sul suo percorso al Grande Fratello Vip. Peccato.

Ad oggi è impossibile dire chi vincerà il televoto, alla luce delle percentuali registrate dai due sondaggi: Soleil Sorge, indiscutibile protagonista di questa sesta edizione, non ha la certezza di essere ancora la preferita del pubblico, e se perdesse anche contro Delia Duran sarebbe per lei una mazzata difficile da digerire.

