Da quando Nadia è entrata a far parte del parterre di Uomini e Donne ha, sin da subito, rappresentato una sorta di “minaccia” per Gemma Galgani. Questo perché le due hanno subito messo gli occhi sullo stesso cavaliere. Ad ogni modo, la rivalità tra loro si è sentita anche durante la sfilata sul tema della sensualità, che si è tenuta oggi 28 gennaio. Scopriamo, dunque, che cosa è successo.

Tina asfalta Gemma dopo la sfilata

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne, le dame del parterre femminile si sono sfidate in una sensuale sfilata di moda incentrata proprio sulla seduzione. Tra le prime ad esibirsi c’è stata, naturalmente, Gemma Galgani. La donna ha deciso di indossare una maglia e un pantalone neri, reputati da Tina inappropriati per il tema della sfilata. Inoltre. lo sguardo della protagonista era alquanto perso e triste, cosa che sicuramente non avrebbe suscitato nessuna reazione in un ipotetico uomo da sedurre. A tal proposito, Tina ha detto:

“Oggi è stata una giornataccia per lei. Si contraddice anche nelle sfilate guardate! L’altra settimana sdraiata sul biliardo”.

Gemma si è difesa dicendo di non essere in grado di fingere, pertanto, se la canzone l’ha emozionata particolarmente, non poteva certamente sfoggiare un volto differente. Ad ogni modo, la discussione ha preso una piega alquanto forte dopo l’esibizione di Nadia.

Si esibisce Nadia ed è subito lite a Uomini e Donne

Quest’ultima ha scelto casualmente la stessa canzone di Gemma, tuttavia, ha dato luogo ad una performance completamente diversa. La sua sfilata è stata molto più sinuosa e sensuale, sta di fatto che la donna ha ricevuto i complimenti da molti esponenti del parterre e anche dagli opinionisti. Tina, però, non ha potuto fare a meno di notare negli occhi della Galgani un certo disappunto. Per tale ragione, ha detto:

“Sei una donna invidiosa. La prima cosa che ha fatto è stata quella di andare a guardare la lavagna di Massimiliano per vedere che voto ha messo”.

La dama ha provato a smentire le insinuazioni dell’opinionista, ma stavolta anche Gianni si è trovato d’accordo con la Cipollari. Sperti, infatti, ha commentato dicendo di aver notato una certa tristezza nell’espressione di Gemma, pertanto, anche per lui è stata molto meglio Nadia. Per la Galgani, invece, l’esibizione della “rivale” è stata assolutamente non sensuale, ma i voti molto alti degli uomini l’hanno smentita.

