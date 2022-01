Un nuovo insulto per un concorrente da parte dell’irrefrenabile Katia Ricciarelli? Ebbene, sembrerebbe dalla la cantante lirica ci sia ricascata. Nelle ultime ore, sui social network è scoppiata la polemica in merito ad un insulto che la cantante avrebbe esternato – non proprio gentilmente – nei confronti di una concorrente del Grande Fratello Vip 6. Si tratterebbe di un commento molto pesante nei confronti di Jessica Selassiè. Vediamo cosa ha detto Katia Ricciarelli secondo quello che emerge da un video diffuso su Twitter da un telespettatore.

L’insulto di Katia Ricciarelli a Jessica Selassiè

Nelle ultime ore si è parlato molto sui social network della possibilità che Katia Ricciarelli abbia insultato pesantemente e di nuovo, una concorrente. Con ogni probabilità si dovrebbe trattare di Jessica Selassiè. Dopo l’esternazione della cantante lirica, le reazioni nella casa del Grande Fratello Vip 6 sono state diverse. Soleil Sorge ha riso di gusto, invece la reazione di Delia Duran è stata molto perplessa. Ora non è ben chiaro cosa abbia detto Katia Ricciarelli però da un video diffuso sui social, le parole sembrano essere: “Che mig***ta, ragazzi…”.

Ecco il video in questione:

Le richieste di telespettatori

In attesa della puntata del Grande Fratello Vip 6, i telespettatori hanno chiesto attraverso Twitter e altri social network di prendere provvedimenti nei confronti di Katia Ricciarelli che ha insultato in maniera troppo pesante la concorrente. La Ricciarelli non è nuova a questi comportamenti. Ora tutti si chiedono: che cosa accadrà nella puntata in diretta? Cosa dirà il conduttore Alfonso Signorini? È ancora tutto da scoprire!