L’Isola dei famosi 2022 riaprirà i battenti subito dopo il GF Vip e, a quanto pare, Ilary Blasi ha preso ispirazione da una precedente edizione del reality show di Cinecittà condotto da Alessia Marcuzzi per il suo programma. Nello specifico, infatti, pare che quest’anno ci sia una grande novità per quanto riguarda i concorrenti che prenderanno parte al reality show. Ecco di cosa si tratta.

Ilary Blasi si ispira ad Alessia Marcuzzi

La nuova edizione dell’Isola dei famosi 2022 sta per cominciare, tuttavia, ancora molte sono le incertezze per quanto riguarda i concorrenti che si cimenteranno in questa esilarante avventura. Ad ogni modo, pare che quest’anno Ilary Blasi stia pensando di dare vita ad un reality in cui i concorrenti partecipino in coppia. Questa ipotesi, lanciata inizialmente dal sito TvBlog, si sta facendo sempre più strada sul web. Tra le coppie che dovrebbero sbarcare in Honduras, infatti, sono già trapelati i nomi di: Ilona Staller e suo figlio e Carmen Di Pietro e suo figlio. Incertezza, invece, per quanto riguarda Loredana Lecciso e la figlia Jasmine Carrisi.

Ad ogni modo, queste informazioni stanno lasciando sempre più spazio all’ipotesi secondo la quale Ilary Blasi si sia ispirata all’edizione del 2015 del GF. In tale occasione, infatti Alessia Marcuzzi, conduttrice di quell’edizione, accolse nel programma tutti concorrenti in coppia. Al momento, però, non si sa se anche l’Isola dei famosi 2022 prevedrà tutte coppie, o soltanto alcune, pertanto, non ci resta che attendere per saperne di più.

Altre notizie sull’Isola dei famosi 2022

Pensando alle coppie, inoltre, salta alla mente anche un altro reality show, ovvero, Pechino Express, che è il reality show per eccellenza in cui i protagonisti sono due per volta. Ad ogni modo, in tale trasmissione i membri della coppia sono strettamente vincolati e legati ad un unico destino; se si vince, si vince in due, se si perde, si perde in due.

Nel caso dell’Isola dei famosi di Ilary Blasi, invece, potrebbe non essere così. Se sui concorrenti restano ancora delle enormi incognite, lo stesso non può dirsi per gli opinionisti. Quest’anno, infatti, si è scelto di dare la possibilità di commentare le varie dinamiche di gioco a Vladimir Luxuria e Nicola Savino. Tuttavia, non si esclude che possa essere scelto anche un terzo opinionista che, però, al momento non è stato ancora rivelato.