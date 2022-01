Il venerdì sera è tempo di diretta per tutti i “vipponi”. Stasera Alfonso Signorini si collegherà alla casa del Grande Fratello Vip per la trentottesima puntata. Sarà l’ultima che si svolgerà il venerdì sera perché da Febbraio le puntate saranno di giovedì. Ma veniamo alle anticipazioni.

Soleil Sorge riceverà una sorpresa

Come vi abbiamo raccontato, negli ultimi giorni Soleil Sorge è stata male. Ha avuto attacchi di panico notturni e in generale il suo umore era ko per l’aria pesante che si respira in casa. Questa sera per sollevare l’umore della ragazza arriveranno sua zia e il cagnolino Simba che lei ama tanto.

Chissà se questa volta riuscirà a sentire la gioia a lungo oppure scoppierà in lacrime come la settimana scorsa.

I nuovi ingressi

Stasera entreranno nella casa due dei “tre boni” di cui vi avevamo parlato: Gianluca Costantino e Antonio Medugno, fidanzato/ frequentazione nuova di Clarissa Selassié. Il primo invece è l’amico di Basciano. Come si comporteranno? Seguiranno le persone a cui sono legati o si apriranno anche all’altro “fronte” della casa? E i vipponi come reagiranno al loro ingresso?

Alex Belli non ci sarà nella puntata di stasera

Alex Belli stasera non sarà presente in studio perché ha deciso di tenersi alla larga dal “game”. Preferisce lavorare e passare il tempo con le sue conoscenze. Ma come ben sappiamo, potrebbe sempre riservarci delle sorprese.

Volete scoprirle? Appuntamento stasera alle 21.20 su Canale 5 con Alfonso Signorini e le sue opinioniste Sonia Bruganelli e Adriana Volpe.

