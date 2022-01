La situazione, nella casa del Grande Fratello Vip, è sempre più tesa. Sembra che Barù, dopo gli ultimi accadimenti, non sia più in grado di trattenersi. Probabilmente, l’essere stato nominato ha lasciato una ferita profonda in lui.

In particolare, si è scagliato contro Nathaly Caldonazzo e Jessica Selassié. Le sue parole non sono passate inosservate né agli altri concorrenti né al pubblico. Sicuramente, è stato un comportamento inaspettato che non ha potuto fare a meno di generare dubbi e perplessità.

GF Vip, Barù parla male alle spalle di Nathaly Caldonazzo

Durante una conversazione con Soleil Sorge, Barù ha tirato in ballo Nathaly Caldonazzo. Nelle ore precedenti, i due avevano avuto uno scontro a causa di una battuta poco carina. Nathaly non aveva preso bene l’accusa di essere sempre disiderosa di avere rapporti sessuali. Barù, inizialmente, si era scusato, ma successivamente non ha perso occasione di parlare male di lei con Soleil.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Secondo il concorrente, Nathaly vuole recitare la parte della “frigida” per non turbare la serenità di sua figlia diciassettenne. Soleil Sorge ha dato ragione a Barù dicendo che la ragazza, alla sua età, ormai saprà perfettamente com’è nata.

Barù: "Non puoi dire alle donne che sono arrapate.. specialmente lei (Nathaly) che è frigida e non ha questo sentimento..

..E la sta guardando sua figlia da casa.."

Soleil: "Tua figlia da casa (riferendosi alla figlia di Nat) non sa come l'hai fatta?"#gfvip pic.twitter.com/xQYPBPn1nf — BL (@rainbow20202020) January 27, 2022

Barù paragona Jessica al deserto del Sahara

Sembra che Barù abbia trovato in Soleil Sorge la complice perfetta. Non solo ha parlato male di Nathaly Caldonazzo, ma anche di Jessica Selassié. Prima ha fatto riferimento al suo segno zodiacale e poi l’ha accusata di essere come il deserto del Sahara. Ha anche improvvisato una canzoncina inopportuna per sottolineare il concetto.

Ormai è evidente che tra Barù e la principessina non possa nascere alcun sentimento romantico. Inizialmente, il loro avvicinamento aveva fatto battere i cuori di un’ampia fetta di spettatori, però, adesso, pare sia rimasto solo un forte rancore tra i due.

Cosa succederà nella puntata di questa sera? Ci sarà modo di chiarire oppure ognuno continuerà a mantenere la propria posizione?

#GFvip Anche il bel Baru', quello educato, signorile, nobile, amabile, con la giusta dose di sarcasmo e cinismo è finito nella rete della stronza, maleducata, arrogante,cattiva…È proprio vero che tira più un pelo di f…a che un carro di buoi🤢 pic.twitter.com/ns5cX0t35d — justagrownupgirl (@normitapatelli) January 28, 2022