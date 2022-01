In queste ore, nella casa del Grande Fratello Vip, Miriana Trevisan si è resa protagonista di una frase alquanto forte ed inattesa contro Katia Ricciarelli. Le due donne, infatti, si sono amate, protette, ma allo stesso tempo anche attaccate e offese. Gli insulti più gravi sono arrivati spesso da parte della cantante, tanto che l’ex marito Pago l’ha diffidata insieme a Soleil Sorge e Giacomo Urtis.

Da un po’ di tempo, però, sembrava che tra loro fosse tornato il sereno, ma la quiete sembra destinata a durare molto poco a causa di una stoccata da parte della showgirl. Vediamo nel dettaglio che cosa è successo.

La frase infelice di Miriana Trevisan contro Katia

Ieri sera, Miriana Trevisan si è cimentata in una divertente e giocosa lettura dei tarocchi in compagnia di Davide Silvestri e Jessica Selassiè. I tre concorrenti del GF Vip si sono divertiti nel provare ad interpretare il significato delle carte del mercante in fiera. Nel momento in cui la showgirl ha sollevato la prima carta ha commentato in questo modo:

“C’è un’anziana qui dentro che rompe spesso le balle e come se le rompe!“ La donna non ha potuto fare a meno di lasciarsi scappare un sorriso. In seguito ha aggiunto: “Però almeno ci insegna tante cose”.

Davide e Jessica terrorizzati per la reazione della Ricciarelli

Dinanzi alle parole adoperate da Miriana, Davide e Jessica sono rimasti di ghiaccio e si sono guardati in maniera alquanto terrorizzata. Molto probabilmente, infatti, i due temono che se Katia dovesse scoprire quanto accaduto possa dare di matto. In effetti, non sarebbe la prima volta che la Ricciarelli non apprezzi il modo di scherzare di alcuni compagni d’avventura. Di recente ha avuto uno sfogo per essere stata chiamata “vecchia“, nonostante quando Alfonso Signorini lo usa verso di lei in puntata non si verifichi alcun problema.

Miriana, però, non è sembrata pentita o turbata dalla sua dichiarazione, tuttavia, la situazione potrebbe drasticamente cambiare se nella puntata di questa sera Alfonso Signorini mostrasse tale filmato a Katia. Ricordiamo che le due donne, qualche settimana fa, hanno avuto uno scontro piuttosto acceso. In particolare, la Trevisan non apprezzò alcune frasi della cantante lirica sul suo conto. A tal proposito, aveva detto:

“Mi ha mancato di rispetto in più occasioni. In questi mesi mi ha detto di tutto e non si è mai pentita”. Poi ha aggiunto: ” Mi ha anche dato della poco di buono vi rendete conto?”