In questi giorni Giucas Casella non se la sta passando molto bene al Grande Fratello Vip. Nello specifico, il prestigiatore ha confidato a Manila Nazzaro di sentirsi piuttosto influenzato. La donna si è mostrata molto premurosa nei suoi confronti e poi gli ha detto che anche lei non è stata molto bene. Cosa sta succedendo in casa? Scopriamo tutto nel dettaglio.

Giucas Casella non si sente bene

Malgrado i concorrenti del GF Vip vivano in una sorta di campana di vetro, estranei a tutto quello che accade fuori e in un contesto incontaminato, le influenze e i malesseri circolano ugualmente. Un po’ di tempo fa era stata Miriana Trevisan a palesare di non sentirsi molto bene. La donna aveva dichiarato ad Alfonso Signorini di avere un po’ di febbre, pertanto, non sarebbe stata molto attiva durante la puntata.

Adesso, però a mostrarsi poco in forma è stato Giucas Casella. Il prestigiatore stava facendo colazione con Manila Nazzaro quando, improvvisamente, ha detto di non essere stato molto bene, soprattutto nei giorni passati. Nello specifico, ha detto: “Ora mi sto riprendendo, oggi è il primo giorno“. Manila, allora, ha chiesto al suo interlocutore di essere un po’ più specifico e di spiegare quali siano i sintomi che sente.

I sintomi del concorrente del GF Vip

A quel punto, allora, il concorrente ha proseguito dicendo: “Ho dolori alle ossa, tipo influenza, però leggera“. Allo scopo di alleviare il suo malessere, chiaramente, Giucas è stato costretto a prendere dei farmaci in modo da farsi trovare in forma al momento della diretta, che ricordiamo ci sarà questa sera, venerdì 28 gennaio, su Canale 5.

Dinanzi tali confidenze, Manila ha rivelato che anche lei non è stata molto bene in questi giorni. Anche la gieffina ha avuto dolori ed è stata in uno stato influenzale. Infine, qualche giorno fa, è stata Delia ad accendere qualche campanello d’allarme in più in quanto aveva dichiarato di non sentire più gli odori e i sapori. Insomma, anche se non si tratta di covid, dato che i concorrenti sono tenuti a seguire regole molto rigide prima del loro ingresso in casa, altri malori stanno destabilizzando alcuni protagonisti.

