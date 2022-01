In queste ore, nella casa del Grande Fratello Vip, Delia Duran si è lasciata andare ad uno sfogo piuttosto concitato contro Soleil Sorge. L’oggetto della discussione, però, stavolta non ha riguardato il triangolo amoroso con Alex Belli quanto, piuttosto, la presunta scarsa igiene personale dell’influencer. La modella, infatti, ha parlato con Miriana Trevisan ed ha detto di essersi trovata davanti uno spettacolo davvero raccapricciante.

Lo sfogo di Delia contro Soleil

Delia Duran si è sfogata con Miriana Trevisan sulla scarsa igiene personale di Soleil Sorge. Nello specifico, la modella ha detto di essere andata in bagno subito dopo l’influencer e di aver trovato i sanitari in condizioni davvero pietose. Nello specifico, la donna ha detto:

“Ho trovato tutto sporco, Sole è uscita e non ha pulito nulla”. La Trevisan, allora, ha insinuato che forse il colpevole sarebbe potuto essere Giucas Casella, ma la modella ha puntualizzato: “No non è stato Giucas, ho visto lei che usciva”.

Cosa ha trovato la Duran nel bagno dopo la Sorge

Questa non è la prima volta che in questa edizione del GF Vip si verificano episodi di questo genere. Un po’ di tempo fa fu Sophie Codegoni a lamentare lo stesso problema della Duran. Ad ogni modo, la compagna di Alex Belli, ha detto di essere rimasta inorridita dalla scena che ha trovato in bagno. Per tale ragione, ha proseguito il suo sfogo dicendo:

“Giuro è sporco, ha lasciato tutto, anche i capelli nella tazza tutto uno schifo. Dio è sporca quella donna, Madonna! A me la sporcizia proprio mi fa schifo e lei invece…”

Nella puntata di questa sera del GF Vip verrà toccato l’argomento? In caso affermativo, come replicherà Soleil a queste pesanti insinuazioni da parte della compagna di Alex? Lo scopriremo molto presto.