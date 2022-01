Giacomo Urtis è recentemente uscito dal Grande Fratello Vip 6 insieme a Valeria Marini e in questo periodo di “ripresa” si sta concedendo ad interviste e salotti qua e là. Ieri è arrivato a Casa Chi, dov’è stato intervistato anche dalla sua ex compagna di avventura, Rosalinda Cannavò, con la quale ha partecipato alla scorsa edizione.

I giornalisti di Chi hanno cercato di scoprire i gossip da Giacomo, che non si è fatto di certo pregare. Ma uno in particolar modo ha destato l’attenzione dei fans.

Il rapporto tra Giacomo e Barù

Quando Gabriele Parpiglia gli ha chiesto chi secondo lui avrebbe potuto cedere alle sue lusinghe e avere un flirt con lui, Giacomo ha fatto il nome di Barù.

“L’ha detto pure in puntata. Si parlava di Jessica e lui ed ha detto: ‘meglio Urtis’. Tra l’altro gli avevo detto ‘Guarda che mi hai promesso il regalo!’ e lui ‘Sì, sì, come esco ci vediamo. Non ne ha fatto mistero. Lui è un po’ frenato dalle telecamere ad essere più libero, bisogna capire poi”.

Questa insinuazione sulla sessualità di Barù non sarebbe la prima nella casa. Infatti anche Nathalie recentemente ha dichiarato che secondo lei il nipote di Costantino della Gherardesca sia gay. Ma le sue parole sono sembrate più dettate dal fastidio per la freddezza dell’uomo che piuttosto per un reale intuito.

L’interesse di Nathalie nei confronti del gieffino risale già ai tempi in cui doveva entrare nella casa. Infatti proprio ieri ha dichiarato che gli aveva scritto e lui aveva risposto con grande freddezza. In ogni caso lo chef ha già dichiarato di essere sessualmente fluido nei primi giorni di permanenza nella casa.

Barù difende Giacomo

La simpatia di Barù per Giacomo Urtis è rafforzata da quanto accaduto poche ore fa. Il gruppo di Nathalie ha esordito dicendo che sentono la mancanza del chirurgo. Ovviamente il “sarcastico della Casa” non poteva perdere la ghiotta occasione per dare la sua stoccatina:

“L’avete mandato via e ora vi manca!”

Nathalie “Giacomino ci manchi”

Baru “l’avete mandato via e ora vi manca”

Alfonso Signorini ne parlerà in puntata? Lo scopriremo stasera nella diretta del Grande Fratello Vip 6. Appuntamento alle 21.20 su Canale 5.