In queste ore, Martina Viali, ex corteggiatrice di Matteo Ranieri, ha pubblicato un post su Instagram in cui ha annunciato il suo abbandono definitivo di Uomini e Donne. Era da un po’ di tempo che la ragazza stava manifestando la sua insofferenza a quel contesto, in quanto era dell’idea che il tronista fosse poco interessato a lei. Pertanto, adesso ha deciso di andare via e scopriamo quali sono le motivazioni che ha addotto.

Il post con cui Martina annuncia l’uscita da Uomini e Donne

Tra le corteggiatrici di Matteo c’era anche Martina. I due sembravano essere riusciti a creare un legame piuttosto intenso, tuttavia, d’improvviso qualcosa è cambiato. La ragazza ha cominciato a notare che il tronista propendesse di più per le sue rivali, nello specifico, per Denise e per Federica. Dopo essere rimasta in panchina per un po’ di tempo, dunque, la ragazza ha deciso di andare via definitivamente dalla trasmissione.

Il suo, però, è stato un abbandono silente, in quanto il tutto non si è verificato all’interno dello studio. La ragazza, infatti, ha spiegato che non ha avuto ancora modo di confrontarsi con Matteo sulla sua decisione. All’interno del post in questione si legge:

"Già da qualche settimana, il mio percorso con Matteo non era più lo stesso". In seguito ha aggiunto: "Quindi continuare in queste circostanze sarebbe stato pressoché inutile, per entrambi".

Nessun confronto in studio con Matteo?

Malgrado questa decisione così drastica, però, Martina ha ammesso di non serbare rancore nei confronti di Matteo, anzi. L’ex corteggiatrice ha spiegato di augurare al giovane di riuscire davvero a trovare la persona giusta per lui perché comunque lo reputa un ragazzo in gamba e onesto. La ragazza, poi, ha voluto chiosare il suo intervento spendendo anche qualche parola contro coloro i quali non hanno creduto alla sua buona fede e l’hanno messa in dubbio.

A tal proposito ha concluso dicendo: “Volevo ringraziare davvero tutto, anche chi non mi ha sostenuto ed ha speso parole indegne e oscene nei miei riguardi“. Ad ogni modo, i due non si sono ancora confrontati faccia a faccia. Non ci resta che attendere le prossime puntate di Uomini e Donne per vedere se la protagonista paleserà faccia a faccia la sua decisione di andare via o se il tutto si consumerà così.

