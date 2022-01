Oggi Maria De Filippi ha registrato una nuova puntata del dating show di Canale 5. Tante novità ci saranno per i protagonisti degli incontri sentimentali di Uomini e Donne; un nuovo bacio susciterà reazioni contrastanti e lacrime sono state versate. Le puntate sono state ricche di emozioni.

Le anticipazioni della puntata del Trono Classico

La puntata sarà segnata da un bacio importante per Matteo Ranieri. Il tronista infatti ha baciato Federica in esterna. Sono stati benissimo ed è scattato il momento magico tanto atteso da entrambi. Ma la ragazza si è adombrata in puntata a causa di un comportamento del tronista nei confronti dell’altra corteggiatrice Denise.

Dopo la scorsa puntata la bella mora siciliana è stata cercata da Armando Incantato, il protagonista del Trono Over vorrebbe avviare una conoscenza con lei perché l’ha colpito in modo particolare. Dal canto suo Matteo si arrabbia tantissimo per il gesto dell’uomo e litiga con Denise. In puntata riprende ancora l’argomento e si sfoga con il parrucchiere, reo di averlo “tradito“, in quanto lo considerava un amico già dalla precedente esperienza avuta nel programma, quando era il corteggiatore (e poi la scelta) di Sophie Codegoni.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Matteo arriva fino al punto di piangere e discute ancora con Denise che non ha prestato attenzione e calore per il lutto che ha subito con la morte del padre. La ragazza si scusa e i due riescono a trovare un equilibrio, con grande biasimo di Federica che vedendo tutto ciò ha ridimensionato quanto aveva pensato del loro bacio.

Per quanto riguarda il trono di Luca Salatino ancora le dinamiche vere e proprie devono venir fuori e procede un po’ a rilento. L’ex corteggiatore di Roberta ha voluto incontrare Eleonora, sulla quale gli era arrivata una segnalazione negativa. Una volta fuori i due trovano il loro feeling e Luca finisce per credere alla ragazza. Ma se lo sta facendo con ragion veduta lo scopriremo solo alla fine del programma.

Le anticipazioni del Trono Over

Gemma Galgani in questa registrazione è stata più rilassata del solito, anche se nel suo caso questo termine è abbastanza improprio. Infatti la dama torinese ha provato ad avvicinarsi ad un uomo, Franco, ma questi sta già avendo una conoscenza nel dating show di Maria De Filippi. Pertanto nulla di fatto per la nostra grande protagonista del Trono Over.

Invece troviamo un’Ida Platano disperata e piangente perché ha provato nostalgia per Riccardo Guarnieri. Per lei trovare un amore che possa reggere il confronto di quello avuto con lui sarà impossibile, a detta sua. Intanto un nuovo corteggiatore è arrivato per lei e, sebbene non ne sia pienamente convinta, decide di tenerlo. Ma l’amore sembra che per Ida bussi solo una volta.