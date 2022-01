Sonia Bruganelli inizia a punzecchiare un po’ i fan di Federica Calemme. Ma cosa è successo di preciso? L’opinionista, del Grande Fratello Vip 6 nelle ultime ore, nelle sue stories di Instagram ha risposto a coloro che supportano la bella modella napoletana. Infatti, la modella parlando con Gianmaria Antinolfi aveva detto che secondo lei è sempre poco considerata dal conduttore Alfonso Signorini nel corso della puntata. Del resto, Federica è entrata nella casa di Grande Fratello Vip 6 da poche settimane ed è subito entrata nel cuore del pubblico. Ha iniziato anche la sua relazione con Gianmaria, con tanto di cenetta romantica nella Love Boat della casa. Ma cosa è successo con Sonia Bruganelli?

L’opinionista del Grande Fratello Vip 6 Sonia Bruganelli, aveva risposto a una frase del team di Federica Calemme. Nelle stories del team, su Instagram c’era scritto su una foto della modella: “Federica Oltre la censura del GF. Ti abbiamo capita”. L’opinionista Bruganelli ha commentato: “Ecco… aiutatemi. Che avete capito?!?!?”. E subito c’era stata la risposta.

Il team di Federica Calemme non le ha mandate a dire a Sonia Bruganelli:

“Cara Sonia Burganelli vuol dire semplicemente che Federica, viene quasi derisa in puntata, sbagliando a pronunciare il suo nome, il suo cognome, le vengono attribuiti aggettivi poco carini eppure è stata scelta dalla stessa produzione per partecipare al programma! Di lei non si parla mai se non mezza volta all’1 di notte durante le nomination. Parla e gioca con tante persone nella casa. Ha raccontato la sua storia ma non viene proprio presa in considerazione. Non è lei che è invisibile ma è il programma che vuole renderla tale!”.