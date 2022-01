Il fascino delle princess colpisce ancora. Clarissa Selassié, l’unica eliminata tra le sorelle ha iniziato un nuovo flirt. Sembra proprio che il Grande Fratello Vip le abbia benedette nelle faccende di cuore.

Ecco con chi si sta frequentando Clarissa Selassié

Clarissa ieri è stata ospite di Casa Chi, la trasmissione Instagram di Gabriele Parpiglia ed è stata molto generosa in fatto di gossip. Infatti ha raccontato per la prima volta di aver recentemente iniziato una frequentazione proprio con una persona nota. Sollecitata dalle domande dei giornalisti di Casa Chi ha dichiarato che il ragazzo in questione è uno dei nuovi “boni” che si accingono ad entrare al GF. Parpiglia attentissimo le ha chiesto subito:

“È dalla parte di Forum o da quella di Tik Tok?”

Lei non ha risposto, ma tutti gli indizi farebbero puntare al tiktoker Antonio Medugno. Classe 1998, il modello ha un grossissimo seguito sui social e nel 2019 ha corteggiato l’ex Miss Italia Clarissa Marchese, senza essere scelto. L’aitante moro pare abbia conquistato il cuore della Selassié. Ma lei ci va piano e dichiara:

“Vedremo se farà da bravo quando entrerà nella Casa”.

Ma più che la bravura, un pensiero sorge spontaneo: quanto potere avranno di influenzare le nomination le Selassié? Sono già in due (Jessica e Lulù), in più si aggiunge anche il fidanzato di Clarissa, e ci sono già tre voti che possono organizzarsi per far uscire qualcuno di indesiderato dalla casa.

Chi sono i nuovi concorrenti del Grande Fratello?

I nuovi arrivi della casa saranno tre ragazzi bellocci: Gianluca Costantino, Antonio Medugno e infine Edoardo Donnamaria. Quest’ultimo è un collaboratore di Forum, la trasmissione di Canale 5 condotta da Barbara Palombelli. Giovane (è nato nel 1994), laureato in Giurisprudenza, lavorava anche per Rtl 102.5, è nuovo ai reality. La data del loro arrivo ancora non è sicura, ma già dopo la diretta di lunedì Giucas Casella chiedeva a Miriana Trevisan informazioni sui nuovi arrivati. Pertanto è possibile che arrivino anche domani sera o lunedì.