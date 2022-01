Lulù Selassié si è proprio stancata. Ad ogni puntata il copione del Grande Fratello Vip 6 ha sempre gli stessi protagonisti: il triangolo tra Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge. La principessa vuole che tutto questo finisca e così in queste ore sta coinvolgendo le altre compagne di avventura in una rivolta.

La princess rimasta senza Manuel Bortuzzo è diventata molto più attiva nelle dinamiche della casa e ha tutta l’intenzione di cambiare alcune cose che non le vanno proprio a genio. Ieri sera, riunita nella sua stanza con Sophie Codegoni e Federica Calemme, ha detto:

“Già immagino la puntata di venerdì. Parleranno delle radio che abbiamo fatto, un pezzetto piccolo. Poi inizierà con la solita cosa. Io dico, ma perché non ci lasciano tutti in camera a parte loro e arriviamo in salotto quando hanno finito? Sì ci chiamano quando hanno fatto, perché non ce la faccio più. Quando parlano di loro 3 vorrei sbattermi qualcosa in testa. Cioè sono seria, non ce la faccio. Alex con i suoi tweet del ca**o, ragazze io non ce la faccio più”.