Subito dopo la fine del Grande Fratello Vip andrà in onda l’Isola dei famosi 2022. Gli appassionati di reality show, dunque, passeranno da un programma all’altro a distanza di pochissimi giorni. In queste ore sono sopraggiunte delle informazioni per quanto riguarda i giorni di messa in onda della trasmissione incentrata sulla sopravvivenza. Scopriamo, dunque, tutto quello che è emerso.

Quando andrà in onda l’Isola dei famosi 2022?

Dopo il GF Vip partirà l’Isola dei famosi 2022. Al timone di questa nuova avventura ci sarà, ancora una volta, Ilary Blasi. Lei, però, sembra essere una delle poche “non novità”. Per quanto riguarda gli opinionisti, infatti, si è deciso di non confermare Tommaso Zorzi, Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini e di lasciare spazio a Vladimir Luxuria e Nicola Savino. Tuttavia, non si esclude che a loro due possa aggiungersi anche un terzo opinionista di cui, però, al momento si sa poco e niente.

Per i giorni di messa in onda, invece, anche in questo caso è previsto il doppio appuntamento settimanale. In particolar modo, il reality show occuperà le serate del lunedì e del giovedì sera, naturalmente sempre su Canale 5. Il cast sarà estremamente variegato e, per il momento, sono trapelati i nomi di alcune coppie che potrebbero cimentarsi in questa esilarante e difficile avventura.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Rumors sul cast e altre novità

Ebbene sì, l’altra novità di quest’anno sta proprio nella scelta di inserire nel cast di naufraghi delle coppie di persone che si conoscono tra loro o, per meglio dire, sono parenti. Tra i nomi trapelati ci sono quelli di Ilona Staller, la quale dovrebbe prendere parte al reality show insieme a suo figlio, e Carmen di Pietro, anche lei in coppia con il primogenito. In queste ore, però, si sono aggiunti altri nomi, ovvero, quelli di Guendalina Tavassi e Floriana Secondi.

Entrambe sono delle veterane dei reality in quanto si sono cimentati in questo genere di esperienza negli anni passati. Resta ancora aperta, inoltre, l’ipotesi di vedere Loredana Lecciso e sua figlia Jasmine Carrisi sbarcare in Honduras per mettersi alla prova in questa esperienza davvero molto complessa. Per il momento, però, non ci sono ancora conferme ufficiali a riguardo, pertanto, non ci resta che attendere per saperne di più.