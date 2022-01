Ormai è evidente che il rapporto tra Alex Belli e Delia Duran non segua i canoni dell’amore tradizionale. L’attore ha più volte parlato della libertà che alberga nel loro rapporto e, nelle ultime ore, durante un confronto nella casa del Grande Fratello Vip, la modella venezuelana si è aperta con Miriana Trevisan e Manila Nazzaro.

Il suo è stato un discorso sincero, senza mezzi termini o parole facilmente fraintendibili. Ha parlato della sua frequentazione con altre donne e di come lei e Alex Belli gestissero la cosa.

Delia Duran e l’amore libero con Alex Belli

Miriana Trevisan e Manila Nazzaro non hanno perso l’occasione per approfondire il concetto di “amore libero” tanto decantato da Alex Belli. Delia si è dimostrata molto disponibile e aperta al confronto.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Stando alle sue parole, in passato, ha avuto modo di frequentare altre donne insieme al marito. Per esempio, tra le sue avventure ha citato quella con Aida Yespica. Delia, però, ha cercato anche di spiegare alle sue compagne di avventura cos’è per lei l’amore libero:

Bisogna parlare chiaro: io non sono libera di avere un rapporto con Jessica o con un altro uomo senza il mio uomo. Questo non è amore libero!

Miriana Trevisan, per cercare di capire meglio la situazione, le ha chiesto esplicitamente se lei e Alex si siano concessi di andare a letto con un’altra donna. La modella ha risposto in modo affermativo:

Sì, ma è una cosa che vogliamo entrambi e si condivide: io non posso andare con un altro uomo da sola, capisci la differenza? Per me le coccole nel letto, i baci, gli abbracci, non sono amore libero. Amore libero è condivisione

Aida Yespica aveva confessato di essere stata con una donna, non aveva detto chi ma adesso lo sappiamo #GFVIP pic.twitter.com/8wQxdBNzfW — con la erre (@azzurropuffo) January 26, 2022

Potrebbe esserci una storia tra Delia Duran e Soleil Sorge?

La conversazione, poi, si è spostata sull’attrazione per Soleil Sorge. Delia Duran ha ammesso che l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne non è affatto il suo tipo perché non abbastanza femminile. Inoltre, non si basa solo sull’attrazione fisica, ma soprattutto su quella mentale. Può pensare di instaurare un rapporto con un’altra donna solo se c’è feeling e complicità:

Quando mi dice ‘ti piace questa ragazza?’ io rispondo che prima devo conoscerla, deve esserci il feeling, l’attrazione deve essere fisica e mentale. Mi devo fidare di lei

Delia Duran parla dell’attrazione per Miriana Trevisan

Un po’ per scherzo e un po’ per curiosità, Miriana Trevisan ha lasciato che Delia Duran esprimesse un pensiero su di lei. La modella ha ammesso che come persona è perfettamente il suo tipo. Pensa che tra loro ci sia una forte sintonia dal punto di vista mentale. Però, subito dopo, ha tenuto a precisare che ciò non vale anche per il lato estetico.

Miriana, tra una risata e l’altra, ha ascoltato le parole della modella e, alla fine, ha anche mostrato un finto broncio per le dichiarazioni di Delia.

Cosa accadrà nei prossimi giorni? Delia tornerà sull’argomento o preferirà non affrontare più questo discorso?

Aida Yespica aveva confessato di essere stata con una donna, non aveva detto chi ma adesso lo sappiamo #GFVIP pic.twitter.com/8wQxdBNzfW — con la erre (@azzurropuffo) January 26, 2022