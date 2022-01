All’interno della casa del Grande Fratello Vip gli equilibri stanno cambiando. Anche le alleanze che sembravano essere tra le più forti stanno cominciando a vacillare. A crollare del tutto pare sia stato il legame tra Manila Nazzaro e Soleil Sorge. Quest’ultima, infatti, di recente si è resa protagonista di una frase poco carina nei suoi confronti. A schierarsi contro l’influencer, in questa circostanza, è stata anche Katia Ricciarelli, che di solito è sempre pronta a difenderla.

La frase infelice di Soleil a Manila

Soleil Sorge è riuscita ad inimicarsi tutti i concorrenti di questa edizione del GF Vip. L’unica persona che sembrava essere ancora dalla sua parte era Katia, tuttavia, anche lei sta cominciando a cambiare idea. Tutto è nato a seguito del programma radiofonico in cui si stanno cimentando i concorrenti del reality show. Nello specifico, Soleil e Barù stavano intrattenendo il pubblico quando, improvvisamente, la Sorge ha fatto una battuta poco carina su Manila. In particolare, ha detto che lei fosse in cucina a lavare i piatti, alludendo al fatto che il suo percorso si limiterebbe solo a quello.

La frase ha suscitato molta ira nella Nazzaro, la quale non ha esitato a prendere di petto la sua ex amica e a spiattellarle il suo punto di vista. Ad ogni modo, anche altre compagne d’avventura si sono schierate dalla parte di Manila. Delia, ad esempio, ha reputato estremamente fuori luogo le affermazioni di Soleil. Della sua stessa opinione è stata anche Katia Ricciarelli. In un primo momento la cantante lirica ha detto che la Sorge si fosse comportata da vera “str***a”.

Katia Ricciarelli contro la Sorge

Successivamente, però, la donna ha voluto avere un confronto diretto con l’influencer in cui le ha palesato il suo punto di vista. In particolar modo, le ha detto: “Non si può esagerare”. Soleil, allora, si è difesa dicendo che la sua fosse solamente una battuta. La ragazza ha mostrato un certo malcontento in quanto non ce la fa più a sentirsi sempre così attaccata qualunque cosa faccia o dica. La cantante, allora, ha detto alla sua interlocutrice che si sarebbe potuta almeno scusare con Manila, ma lei non ne ha voluto sapere.

La Sorge, infatti, ha continuato ad essere della sua idea ed ha aggiunto:

“Ma per cosa dovrei scusarmi? Ho sbagliato per un po’ d’ironia su una cosa di cui si è parlato da mesi. Ognuno può farci le battute sopra, compresa lei e io no?”

