Clarissa Selassiè ha rilasciato un’intervista a Casa Chi a distanza di un bel po’ di tempo dalla su uscita dal Grande Fratello Vip. In occasione di tale confronto con i giornalisti di Alfonso Signorini, la ragazza ha parlato di alcune dinamiche interne al reality show, specie in riferimento al recente attacco della mamma di Sophie Codegoni ai danni di sua sorella Jessica. Scopriamo che cosa ha detto.

L’enorme delusione di Clarissa Selassiè

Nel corso di una recente intervista, Clarissa Selassiè ha sparato a zero contro la mamma di Sophie Codegoni. La ragazza ha detto di essere rimasta profondamente delusa dal comportamento che ha assunto la signora nel momento in cui è entrata all’interno della casa più spiata d’Italia. Tra le principesse e Sophie era nata una bella amicizia, che tutte avevano intenzione di continuare anche fuori. Quando Clarissa uscì dalla casa, infatti, la Codegoni le diede un bigliettino con su scritto il numero di sua mamma.

La giovane le chiese di mettersi in contatto con lei in modo da proseguire la loro amicizia fuori. La Selassiè, dunque, ha detto di aver ascoltato la richiesta dell’ex coinquilina e instaurato una bella amicizia con la donna. Le due si sono sentite quasi tutti i giorni legandosi sempre di più. Proprio per questo, Clarissa ha ammesso di esserci rimasta malissimo nel momento in cui ha assistito al duro attacco della signora Valeria Pasciuti contro sua sorella Jessica.

La scelta di bloccare la mamma di Sophie Codegoni

A tal proposito, la principessa ha detto:

“Sono rimasta sconvolta perché se abbiamo un’amicizia tu mi chiami e mi dici ‘guarda Jessica ha fatto questa cosa, cerchiamo di mandargli una lettera…’, noi familiari avremmo potuto fare qualcosa e invece lei ha voluto fare una pessima figura”.

Dopo questo gesto, infatti, la ragazza ha voluto prendere una decisione davvero drastica, ovvero, ha bloccato da tutti i social la signora Valeria e non ha nessuna intenzione di sbloccarla. A suo avviso, dunque, la donna avrebbe agito in maniera meschina e falsa, pertanto, non ha nessuna intenzione di tornare sui suoi passi. Al momento, la mamma di Sophie Codegoni non ha ancora replicato a queste dichiarazioni. Non ci resta che attendere per vedere se deciderà di fornire la sua versione dei fatti sulla questione, oppure se ignorerà totalmente la vicenda.

