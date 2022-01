Finalmente arriva il chiarimento tra Barù e Nathaly Caldonazzo. Lei lo ha avvisato di aver detto tante cose brutte su di lui e per fortuna, sembra che tra i due finalmente possa tornare il sereno dopo tutto quello che è accaduto. Nella casa del Grande Fratello Vip 6, Barù e Nathaly finalmente hanno parlato a cuore aperto. L’attrice ha detto al coinquilino che avrebbe fatto delle battute troppo pesanti e quindi lei si era offesa. L’ha anche avvisato di quello che aveva detto lei nei suoi confronti: tante cose brutte. Vediamo cosa si sono detti durante il chiarimento.

Il rapporto tra Barù e Nathaly Caldonazzo

Barù e Nathaly Caldonazzo nel corso del GFvip 6 si sono frequentemente punzecchiati. Nelle nomination ha spesso nominato Nathaly con le motivazioni più incomprensibili. Poi, tra i due non sono mancati botta e risposta anche molto violenti nel corso delle dirette. Nella 37esima puntata Nathaly alla fine ha deciso di nominarlo perché era stanca di tutte le sue cattiverie. Sotto forma di intervista, Barù poi aveva iniziato a fare delle domande ai suoi coinquilini per capire chi lo aveva nominato. Nathaly subito è stata sarcastica sul coinquilino dicendo che si stava facendo propaganda per non uscire dalla casa.

Il chiarimento

Tra Barù e la Caldonazzo dopo queste accuse vi è stato un chiarimento. Barù ha spiegato che lui ha sempre utilizzato un certo linguaggio perché è il suo modo di fare ed è un tono scherzoso, non voleva mai essere pesante. Poi ha detto:

“Ti trovo una donna forte, per quello mi sono concesso di dire alcune cose, che non direi a nessun altro in questa casa”.

Barù ha voluto sottolineare che non vi era malizia nelle sue affermazioni e quindi, probabilmente adesso le cose si chiariranno. Magari potrebbe anche accadere che possa nascere un’amicizia sincera tra i due dopo essersi chiariti. Lei del resto lo ha avvisato: “Ho detto cose molto brutte su di te”.

Cosa accadrà ora in trasmissione venerdì 28 gennaio 2022?