Iniziano a entrare nel vivo le puntate di Amici 21, proprio ora che è iniziata la corsa al serale per gli allievi della scuola. Nelle scorse ore un ex professionista del programma, Fabrizio Prolli, ha infatti criticato Mattia, allievo di Raimondo Todaro. A breve potrebbero esserci dei risvolti. Intanto i futuri artisti, ovvero i cantanti e i ballerini hanno infatti ricevuto le tanto desiderate maglie verdi. Di settimana in settimana gli allievi dovranno dare il massimo per tenersele strette. Dal web e da casa tutti si chiedono: chi accederà al serale? Nelle prossime puntate la situazione di certo si surriscalderà tra gli allievi. In queste ore tuttavia è accaduto qualcosa che non è passato inosservato.

Cosa ha detto Fabrizio Prolli su Mattia

Fabrizio Prolli, ex marito di Veronica Peparini, ha detto la sua opinione sull’allievo. Non è la prima volta che Prolli commenta quello che accade all’interno della scuola senza peli sulla lingua. Poco tempo fa aveva attaccato i ballerini non ritenendoli validi. Adesso invece, a finire nel suo mirino è stato Mattia. Ecco cosa ha detto su Instagram:

“a oggi stanno tutti ancora in gara. Non spicca nessuno. Dipende molto dal direttore artistico. Carola se presa sotto le giuste mani potrebbe fare molto. Uguale Dario. Mattia ha un forte fan base di ragazzine svenute per un ciuffo e 4 collanine… e poi c’e l’infortunio…. Chissà!”. Ecco la storia: