Il serale si avvicina e gli animi sono sempre più tesi nella scuola di Amici perché qualcuno potrebbe uscire dal programma da un momento all’altro. Così i professori cercano di “proteggere” gli allievi delle proprie squadre su cui hanno deciso di investire, ma questo può causare scontri anche molto accesi con gli altri docenti. Questo è capitato a Rudy Zerbi e Anna Pettinelli oggi.

Qual è l’allievo per cui hanno litigato Anna Pettinelli e Rudy Zerbi?

I due docenti di canto hanno discusso in modo acceso per il rapper Crytical che fa parte della squadra di Zerbi. Il ragazzo secondo l’ex produttore della Sony ha bisogno di “migliorare sul cantato”, ma Pettinelli non è d’accordo e gli dice senza mezzi termini che lui sta mettendo in dubbio il suo lavoro.

La discussione

Rudy ha convocato Crytical per mostrargli le sue carenze e farlo lavorare su qualcosa che potesse portare a migliorarsi. Ma ad un tratto è arrivata Anna Pettinelli infastidita dalla presenza del prof:

“Che ci fai qua tu? Perché sei qui? Io non lo so che tu vedi uno dei miei ragazzi!”

La situazione si fa subito tesa e l’allievo è in evidente difficoltà. Zerbi le risponde: “Se vuoi ti informo in futuro“. La Pettinelli sbotta: “Quest’ingerenza nelle sale continua!”

Rudi non perde le staffe:

“A noi è data la possibilità di affidare dei compiti ai ragazzi”

Ma la dj subito lo interrompe: “Se sono costruttivi!”. Zerbi inizia ad infastidirsi:

“Io lo trovo costruttivo perché stiamo parlando anche del sapere cantare, non solo rappare. Se ti dà fastidio è un problema tuo. Stiamo parlando di musica in maniera costruttiva”.

E interroga il ragazzo sempre più imbarazzato: “Sono venuto ad attaccarti?” Crytical nega, ma Pettinelli insiste: “Che cosa sei venuto a fare con il mio allievo che tra l’altro ha parecchio da fare. Quindi stringi!”

Zerbi con evidente fastidio:

“Sono venuto a dargli un compito. Posso farlo?” La professoressa non ne può più: “No no. Spiega, sentiamo”. Zerbi continua: “Un compito per provare il fatto che lui deve crescere e migliorare sul cantato, mentre sul rap è forte, sul cantato è più debole!” https://twitter.com/panelelasalame/status/1486424891658326018

Anna Pettinelli è decisa: Cytical non si deve esibire e attacca Zerbi:

“Io vado dai tuoi a dare compiti o a dire che sono deboli su qualcosa? Non lo faccio. Quello che entra nelle sale dove i ragazzi si devono preparare sei tu. Io rispetto il lavoro tuo, quello che non stai facendo tu in questo momento. Io posso dire che non sei gradito quando non fai un lavoro di proposizione ma di demolizione. Sei fastidioso”.

Ma Zerbi non molla:

“Il fatto che tu non lo faccia è un problema tuo!”

La discussione non finisce qui, ma scopriremo il seguito nel prossimo day time. Intanto sono già pronti i meme su Twitter:

quando il tuo amico inizia α litigare coi genitori ed è subito should i stay or should i go #Amici21 #crytical pic.twitter.com/AZPaN5pZTU — adri | safe place 🙂 (@mqlinconia) January 26, 2022