Tra Jessica Selassiè e Barù sembrava che stesse per nascere qualcosa di interessante al GF Vip, tuttavia, le cose stanno radicalmente cambiando. La principessa, infatti, nel corso di una chiacchierata con Miriana Trevisan e Nathaly Caldonazzo ha riportato tutte le battute piccanti che lo chef le ha rivolto in questi giorni. Si tratta di commenti piuttosto espliciti, che hanno messo in imbarazzo la ragazza. Scopriamo di cosa si tratta.

Le frasi piccanti di Barù a Jessica

Che Jessica sia entrata nella casa del Grande Fratello Vip per trovare l’amore è, ormai, fatto risaputo. Lei stessa, in più occasioni, ha detto che sarebbe molto felice se riuscisse a trovare qualcun con cui condividere momenti di tenerezza e intrattenersi per il resto dei suoi giorni in casa. Ad ogni modo, pare proprio che la giovane non riesca a suscitare l0interesse di nessuno. In questi giorni, però, a fare qualche battuta di troppo con lei è stato Barù e questo ha subito fatto pensare che tra i due potesse nascere qualcosa.

Le frecciatine dello chef, però, stanno trascendendo, sta di fatto che Jessica ha palesato di essere molto in imbarazzo con lui. A tal proposito, la Selassiè ha riportato alcune frasi che il coinquilino le ha rivolto. La giovane ha detto:

“Sì mi ha detto che faccio la pozzanghera, poi mi ha detto che sono arra***a”

Ma l’apice si è toccato quando Barù ha visto Jessica appena uscita dalla doccia, ancora bagnata in quanto era stata chiamata per fare una cosa urgentemente e le ha detto: “Ah finalmente sei bagnata”.

Jessica racconta i commenti di barù nei suoi confronti, mi sa che ci stiamo indignando contro la persona sbagliata #GFvip pic.twitter.com/q8py6J4Kgj — BagnoTrash (@bagnotrash) January 25, 2022

Lo sfogo della Selassiè e le offese dello chef

Come se non bastasse, poi, il concorrente le ha anche detto che se le potesse leggere le carte dei tarocchi lei sarebbe sicuramente “Il deserto del Sahara”. Insomma, si tratta di frasi davvero molto spinte, piccanti e a tratti volgari, che stanno mettendo in forte imbarazzo Jessica. La ragazza, infatti, ha confidato alle sue amiche che spesso si trova a sorridere a queste battute, ma non perché la divertano, semplicemente perché non sa che rispondere.

Miriana e Nathaly, però, sono apparse molto più intransigenti, in quanto hanno accusato Barù di essere davvero pessimo e fuori luogo. Nel frattempo, anche quest’ultimo si è lasciato andare ad uno sfogo con alcuni compagni d’avventura. A tal proposito, ha detto di non essere interessato a Jessica, in quanto non trova affatto attraente il suo essere così “disperata”.