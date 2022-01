Più volte, i concorrenti del Grande Fratello Vip hanno sollevato il problema dell’immunità di Soleil Sorge. L’ex tronista di Uomini e Donne, infatti, gode sempre di questo incredibile vantaggio che le permette di sfuggire alle Nomination settimanali. Sonia Bruganelli, sui social network, è tornata a parlare dell’argomento, in modo tale da spiegare il motivo che l’ha spinta a conferire l’immunità a Soleil Sorge.

I fan del reality di Canale 5, già in passato, avevano contestato questa scelta perché considerata ingiusta e irrispettosa nei confronti degli altri partecipanti.

GF Vip, Sonia Bruganelli divertita da Soleil Sorge

Nella maggior parte dei casi, Sonia Bruganelli ha deciso di dare l’immunità a Soleil Sorge. Viste le continue critiche, questa volta, l’opinionista ha risposto a un messaggio su Instagram dando una spiegazione concreta alla sua azione:

Perché per ora se non ci fosse lei sarebbe tutto una tisana e un pettinarsi per cui, dovendolo vedere per lavoro, voglio che sia un po’ interessante, anche con finte o presunte tali storie

Queste poche righe hanno offerto una chiave di lettura interessante. La stessa Sonia ha ammesso che il gioco senza certe dinamiche apparirebbe noioso e privo di stimoli e che le dinamiche nate attorno al triangolo amoroso tra Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge potrebbero essere del tutto inventate.

Soleil Sorge potrebbe non andare mai in Nomination

Per ora, non possiamo ipotizzare come procederanno le nomination nelle prossime puntate. È chiaro, però, che Sonia Bruganelli sia decisa a far rimanere Soleil Sorge nella casa del GF Vip.

Adriana Volpe, al contrario, ha cambiato più volte opinione, offrendo la sua immunità a concorrenti diversi.

Soleil Sorge andrà mai in Nomination? E cosa potrebbe succedere in quel caso? Verrà votata dal pubblico o gli spettatori faranno lo stesso ragionamento di Sonia? Non ci resta che assistere alle prossime dirette per scoprire i nuovi sviluppi.