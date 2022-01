In queste ore, Barù è finito al centro di una polemica all’interno della casa del Grande Fratello Vip. A quanto pare, il suo modo di fare non sta piacendo a molte sue compagne d’avventura. Tra di loro ci sono, soprattutto, Lulù Selassiè, Miriana Trevisan e Nathaly Caldonazzo. Specie la principessa ci è andata giù in maniera piuttosto pesante in quanto non tollera il modo in cui lo chef si relaziona a sua sorella. Vediamo nel dettaglio che cosa è successo.

L’attacco di Lulù contro Barù

Barù sta suscitando molto sgomento in questi giorni all’interno della casa del GF Vip. Il concorrente sembrava che potesse nutrire un interesse per Jessica, ma le cose hanno preso una piega del tutto differente. Il protagonista, infatti, ha cominciato ad assumere un atteggiamento piuttosto scortese con la ragazza, prendendola in giro anche adoperando termini piuttosto spinti e sgradevoli. Questo suo modo di agire ha indispettito Lulù, la quale si è lasciata andare ad uno sfogo molto duro con alcune compagne d’avventura.

Nello specifico, la ragazza ha detto: “Vuole prendere il posto di Alex Belli“. Miriana le ha dato ragione alla giovane e poi ha accusato Barù di prendersi gioco di Jessica. Lo chef sa che dall’altra parte c’è un interesse, pertanto, se lo ricambia, allora fa bene a darle corda, ma in caso contrario dovrebbe smettere di stuzzicarla inutilmente.

Lo sfogo di Jessica con le coinquiline del GF Vip

A questo punto della discussione, poi, è intervenuta anche Nathaly. La showgirl si è detta assolutamente d’accordo con il punto di vista delle sue compagne d’avventura. Secondo il suo parere, il nipote di Costantino Della Gherardesca starebbe facendo di tutto per apparire come l’uomo Alpha della situazione quando, in realtà, non lo è affatto. A tal proposito, ha detto: “Il vero uomo Alpha è colui che rispetta la donna che ha di fronte”.

Ad ogni modo, a mostrarsi particolarmente insofferente all’atteggiamento di Barù è soprattutto Jessica. La ragazza non ha mai negato di nutrire un reale interesse per lui, pertanto, sta molto male nell’assistere a questi comportamenti così contraddittori. In uno sfogo con le sue compagne d’avventura, infatti, ha detto: “Il mio modo di fare viene percepito come tappetino“. Poi ha chiosato dicendo: “Lui non vuole passare momenti a parlare con me”. A questo punto, sua sorella e le sue compagne l’hanno esortata a lasciar perdere in quanto Barù non è l’uomo che fa per lei.

Nathaly, Miriana, Jessica, Miriana e lulu tolgono il saluto e la parola a Baru solo perché non è interessato a farsi la storiella e non gli piace Jessica e solo perché sta bene ed in amicizia con soleil, perché si è anche questo l'altro motivo Mi vergogno per loro #gfvip — misswick92 (@crazylo91591062) January 25, 2022